La sexta temporada de 'Juego de Tronos' calienta motores y Emilia Clarke, una de las protagonistas de la serie de HBO ha enviado un aviso a todos los seguidores de la ficción.



"Todo lo que no esperas que pase, pasará", afirmaba la actriz en una entrevista para 'The Wrap' de cara a la nueva entrega de la serie.



Clarke también habló de las diferencias con su personaje. "Daenerys es alta esbelta y rubia y yo soy bajita y morena", afirmaba la madre de dragones.



La actriz dio algunas pistas, bastantes vagas, sobre lo que esconde la nueva temporada, pero explicó que tomó como referencia a Cate Blanchett y su interpretación en 'Elizabeth' para interpretar a su personaje en 'Juego de Tronos'.







¡Cuidado! Si no has terminado de ver la última temporada de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo esta noticia



En la quinta entrega de la ficción, Daenerys se encontró con un Khalasar de Dothrakis cuando su dragón negro aterrizó en un campo de Essos en el que no hay alimento ni agua. "Es como regresar a los orígenes de Kahl Drogo", afirmaba la actriz.



Clarke se mostró encantada de que su personaje se volviera a encontrar rodeada de "hombres musculosos" durante algunos capítulos. "¡Wow! Fue un día feliz", explicaba entre risas.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' continúa grabando las nuevas escenas por todo el mundo, después de finalizar su grabación en España hace tan solo unos días.



La nueva entrega traerá muchas sorpresas además de varias caras nuevas entre las que se encuentran Staz Nair o el regreso de Yara Greyjoy, el personaje interpretado por Gemma Whelan.