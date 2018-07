El Dothraki de 'Juego de Tronos' y otras nuevas 'lenguas' del siglo XXI

La televisión y el cine son, en ocasiones, la cuna de nuevas lenguas. Tolkien ya se arriesgó en su obra 'El Señor de los Anillos' y presentó nuevas lenguas y ahora, el creador del Dothraki y el Alto Valyrio de la serie 'Juego de Tronos', David J. Peterson, ha escrito un libro en el que explica cómo se crean estas nuevas lenguas.



La obra, titulada 'The Art of Language Invention', incluirá referencias tanto a 'Juego de Tronos' como a 'Thor', pues fue el creador de la lengua élfica de la cinta.



Peterson, doctor en Lingüística por la Universidad de California, fue uno de los primeros en proporcionarle un término a estas nuevas lenguas, denominadas 'conlangs'.



El autor, cuando habla del Dothraki, incluye varias fuentes, símbolos fonéticos e influencias culturales, por lo que el libro no se trata tampoco de una lectura fácil.



El escritor comenta en su libro la petición de muchos fans, que reclaman la inclusión de nuevas lenguas en las series y películas, y cita como ejemplo 'Stars Wars: El retorno del Jedi', cuando la princesa Leia habla con Jabba en Ubese. "Desde nuestro punto de vista, no se podría decir que estemos creando un lenguaje. Sólo hacemos sonidos para componer un diálogo, que transmita el pensamiento del que habla".



"Ahora las comunidades de fans quieren más, quieren rellenar esos espacios en blanco que se dejan. Ahora los consumidores de la cultura pop buscan más autenticidad detrás de esas lenguas, que sean algo más que sonidos", explica Peterson en una entrevista para 'Wired'.



Peterson también ha explicado la importancia que, con el tiempo, las 'conlangs' han ido adquiriendo. "El siguiente paso es encontrar personas que no esté trabajando en series de televisión o películas, que hablen el idioma en sus casas. Que la gente tenga una conexión mayor con las conlangs", afirmaba el autor.



La intención de este libro es crear "un código para la creación de lenguas inventadas". Peterson también teoriza sobre las comunidades 'conlangs' y cómo estas nuevas lenguas ayudarían a comunicarse a personas de países diferentes que comparten aficiones.