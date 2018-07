Tras 26 temporadas en la pequeña pantalla, todavía sigue siendo un misterio saber dónde se sitúa exactamente Springfield, la ciudad donde tantas aventuras han vivido los rpotagoistas de 'Los Simpson', la serie de Fox creada por Matt Groening.



En alguna ocasión, Matt Groening ha confesado que se basó en Ohio, su ciudad natal, para crear Springfield. Pero ahora el astrónomo Phil Plait lo ha desmentido en su blog y ha confirmado que no es en Estados Unidos donde se ubica la ciudad sino en el Hemisferio Sur, cerca de Australia.



Para comprobarlo, Plait se fijó en la luna que aparece en el capítulo "The Musk Who Fell to Earth", en el que el fundador de SpaceX, Ellon Musk observa la luna desde la ventana de la casa de 'Los Simpson', según recoge el diario 'The Daily Mail'.



Al parecer, la luna creciente que se ve en el episodio apunta a la derecha y no a la izquierda como ocurriría en el Hemisferio Norte, lo que le llevó a Plait a confirmar que Los Simpson no viven en Estados Unidos.

Esta teoría se suma a las tantas que se han hecho hasta el momento sobre la ficción, como la que ha saltado hace pocos días a la red y que asegura que Homer lleva en coma desde 1993.