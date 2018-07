Dos de los doctores más recordados de la pequeña pantalla, Douglas Ross y Gregory House, han unido sus conocimientos para "salvar" a Jimmy Kimmel. El late night que tiene el presentador en ABC ha reunido a los actores George Clooney y Hugh Laurie que no han dudado en ponerse de nuevo la bata de médicos para este divertido 'scketch'.



Clooney visitó el programa durante la promoción de la nueva película de los hermanos Coen, 'Ave César'. Durante la entrevista, Jimmy Kimmel anunció que esa noche se produciría la reunión de 'Urgencias' de "nuestros sueños". Aunque, finalmente, bromeó diciendo que "Julianna Margulies está rodando 'The Good Wife' y no pudo asistir".



Pero las escusas para el resto del reparto no parecen demasiado creíbles: "Noah Wyle tenía que comer tacos con su familia". De ahí que apareciera el doctor más cascarrabias de la televisión, consiguiendo uno de los 'crossovers' más surrealistas que se han visto.



El actor Hugh Laurie no dudó en formar parte de este 'sketch' donde junto al personaje de Clooney debe resolver uno de los casos más complicados de su carrera.