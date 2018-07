Demuestra cuánto sabes de 'El Príncipe de Bel-Air'

"Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía, sin hacer mucho caso a la policía". Esta cabecera es quizás una de las más conocidas y cantadas de la televisión a principios de los 90. 'El Príncipe de Bel-Air' cumple 25 años desde que se estrenó por primera vez en la pequeña pantalla. La serie narraba la historia de un alocado joven, Will Smith, que se iba a vivir con su tío y su tía a Bel-Air. Desde Objetivo TV hemos elaborado un test para saber cúanto sabes de esta comedia. ¿Preparado para poner a prueba tu memoria? ¡A jugar!



VALORA TU RESULTADO

0-30 puntos: ¿Qué ha pasado? Parece que de los años 90 solo te acuerdas de la ropa de colores, grupos como Nirvana u Oasis y los vaqueros estilo 'mum'. ¿Por qué no vuelves a ver algún capítulo y revives los líos en los que se metía Will?

30-60 puntos: Veías la serie, pero la locura de los años 90 hacía que algunos días no pudieras verla, pero eso sí, la letra de la cabecera te la sabías a la perfección.

60-100 puntos: ¿Vivías en Bel-Air? ¡Eres todo un experto! No te perdías un capítulo y eras un gran fan de las locuras de Will. ¡Enhorabuena!