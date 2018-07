'La Cúpula' acaba el 10 de septiembre con un final que "no decepcionará"

'La Cúpula' más misteriosa de la televisión se despide. La serie de la CBS, basada en una novela de Stephen King, no renovará por una cuarta temporada, por lo que el 10 de septiembre, fecha en la que acaba la tercera entrega será el final de la serie.



La cadena de Estados Unidos ha anunciado que "en el final de la serie, cuando caiga la cúpula, se responderán muchas preguntas sobre su origen y su poder". "Dos grupos de residentes se enzarzarán en un conflicto final tras el cual algunos de ellos no sobrevivirán", concluía la cadena.



"Hace dos años, 'La cúpula' llegó a la programación de verano pisando fuerte. Tenemos muchas ganas de presentar el final de Chester's Mill, cerrando con un final muy redondo. La cúpula sorprenderá tanto en su bajada como en su aparición", afirmaba Nina Tassler, de CBS Entertainment.



La serie comenzó con muy buenos datos y aguantó con buenas cifras la primera temporada. La segunda temporada sufrió un bajón destacable, lo que sumado a su cambio de horario en la televisión estadounidense provocó que perdieran progresivamente espectadores. Por eso, la cadena CBS ha decidido no encargar una cuarta temporada para la serie.