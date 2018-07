¿Cuánto dinero le debe Joey a Chandler? No solo se lo ha preguntado él mismo, si no que uno de los miles de seguidores de 'Friends' ha dedicado su tiempo ha cuantificar la cifra a la que asciende la deuda que Joey Tribbiani tiene con Chandler Bing: un total de 119.260 dólares.



Todo surgió cuando un usuario del portal Reddit se preguntó lo mismo que se pregunta Joey en una escena de la octava temporada de la ficción: ¿Cuánto dinero le debe Joey a Chandler? No fue tarea fácil saber el resultado ya que para ello, el fan de 'Friends' tuvo que sumar numerosos gastos.



Primero se calculó los dos 'books' de 500 dólares cada uno. A estos 1.000 dólares, se sumaron las clases de interpretación, baile y entrenamiento de voz de costarían unos 4.000 dólares, es decir, 5.000 dólares en total.



Después llegó el gasto más alto de todos: el alquiler del apartamento durante tres años que sumó un total de 67.000 dólares. A esta cifra, se le añadieron 3.010 dólares por los gastos de la casa, es decir, un total por el momento de 69.760 dólares.



Por si fuera poca la cantidad que Joey le gorroneó a su amigo, se tuvo en cuenta también que el personaje de 'Friends' tenía fama de glotón. Por este motivo, el usuario de Reddit, asumió unos gastos semanales de 250 dólares en los que se incluía 100 para la comida para la casa, 100 en comida para llevar y 50 para sus citas. Con estos gastos, la cifra asciende ya a 108.760 dólares.



A este gasto hay que sumarle 5.500 dólares por todos los muebles que un ladrón robó mientras mantuvo encerrado a Joey en un armario.



Y para finalizar, el seguidor de 'Friends' no olvidó incluir 5.500 dólares de la operación de hernia que Chandler tuvo que pagar a Joey, que por falta de trabajo no pudo costearse él mismo.



Con todas estas cuentas, se calculó que Joey Tribbiani debía a Chandler Bing un total de 119.260 dólares que equivalen a 104.796 euros.