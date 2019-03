El cantante de Snow Patrol hará un cameo en 'Juego de Tronos'

"He hecho mi escena esta mañana para 'Juego de Tronos'. Tenía este aspecto. No puedo decir mucho, sólo que no es un papel crucial. ¡Divertido!". Con esta noticia ha sorprendido a todos el cantante de Snow Patrol Gary Lightbody. A través de su cuenta de Twitter hizo público su cameo en la serie con este mensaje y una imagen de su personaje en la serie de la HBO.



Gary Lightbody encarnará un papel secundario -cómo es de esperar para un cameo así- para la tercera temporada, que se encuentra en pleno rodaje.



En la nueva tanda de capítulos podremos ver otras caras nuevas, algunas de ellas más conocidas que otras. Dame Diana Rigg (The Avengers), Mackenzie Crook ('The Office'), Tara Fitzgerald ('The Waking Dead'), Tobias Menzies ('Casino Royale'), Thomas Brodie-Sangster ('Doctor Who') y Ellie Kendrick ('Being Human') han firmado para la nueva temporada de la serie.



'Juego de Tronos' ha sido recientemente nominada con un total de 11 Emmys, incluyendo el de Mejor Drama.