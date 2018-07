La cadena NBC hará un musical en directo de 'Hairspray'

Las adaptaciones televisivas de musicales están a la orden del día. La cadena estadounidense FOX estrenó recientemente 'Grease Live', con Carly Rae Jepsen y Vanessa Hudgens.



'Hairspray' es la cuarta producción musical en vivo de la NBC, que llega después de los éxitos 'The Wiz', 'Peter Pan' y 'The Sound of Music'.

Estará dirigido por Craig Zadan y del guión se encarga Harvey Fierstein, ganador de un Premio Tony en el año 2003 por interpretar el papel de Edna Turnblad, la madre del protagonista. A ellos se unirá el coreógrafo Jerry Mitchel. De momento, no hay ningún actor confirmado para los papeles protagonistas.

El musical 'Hairspray' está basado en la película original de 1988, dirigida por John Waters. En 2007 se lanzó una nueva versión cinematográfica más moderna, protagonizada por Jhon Travolta y Zac Efron.

'Hairspray' cuenta la historia de Tracy Turnblad, una chica con sobrepeso que sueña con participar en 'El Show de Corny Collins', uno de los programas de baile más populares de los años 60.