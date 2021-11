Así tratará el reboot de 'Salvados por la campana' con la muerte de Dustin Diamond en la temporada 2

El reboot de 'Salvados por la campana' fue una de las grandes alegrías para los fans de la serie de los 90 y conforme llegó aquella primera temporada, los fans ya querían seguir con esta nueva etapa de la serie.

Y una de las grandes incógnitas durante aquella primera temporada fue si aparecería Dustin Diamond. Aunque muchos querían el regreso del actor, por desgracia Dustin padecía un cáncer y el pasado mes de febrero falleció con tan solo 44 años. Eso sí, los creadores de la serie no se olvidan de él y le van a rendir un homenaje en la temporada 2 del reboot de 'Salvados por la campana'.

El homenaje a Dustin Diamond en el reboot de 'Salvados por la campana'

Dustin Diamond es un personaje más que importante en la vida de 'Salvados por la campana', ya que nunca podremos olvidar al joven Screech Powers y todo lo que vivimos a su lado. Ahora, con el reboot de la serie preparando la temporada 2, los creadores han decidido homenajearle.

A través de una entrevista en Variety el productor ejecutivo de la serie Franco Bario ha explicado cómo iban a introducir a Diamond antes de su fallecimiento: "Íbamos a introducirle con algunas menciones a Screech en la primera temporada para ver cómo eso nos puede llevar a algunas historias que puedan introducirle en la temporada 2".

No obstante, ya que esto nunca podrá suceder, ya están pensando en la manera de recordar su memoria: "No le conocía en persona . Simplemente pienso en ello como un fan, sé que queremos hacer algo más que poner una foto suya al final de un capítulo", cuenta Tracey Wigfield la showrunner de la serie.

Tracey continúa: "Al principio de la temporada ya sabíamos cómo íbamos a empezar a escribir la temporada 2 y obviamente Dustin estaba en nuestras mentes, pero también estábamos en una pandemia y en general en el primer episodio, todo el mundo tenía esa sensación de lo bestia que había sido ese año".

"Sería un error no reconocer eso de una manera real y no tener a nuestros personajes de luto por este personaje que nunca volveremos a ver. Eso, quería ponerlo en la pantalla, pero solo quería asegurarme de que estábamos siendo lo más sensibles posible. Había un chico de verdad que tenía gente que lo amaba. No querrás hacer bromas o hablar de ello de ninguna manera que pueda herir los sentimientos de alguien", sigue explicando.

Para terminar Bario cuenta qué tienen en mente para el homenaje a Diamond: "Muchas de las cosas por las que se conoce a Screech era por ser el blanco de una broma o por ser un personaje escandaloso y lo que esperábamos era usar los clips para mostrar lo importante que era para el programa, pero también para los otros personajes de la serie".

