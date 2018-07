Wert sobre Teledeporte: "No tengo más solución que respetar la autonomía de RTVE"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha señalado que la posible fusión de los canales de 'La 2' y 'Teledeporte' escapa de sus competencias, al mismo tiempo que respeta la autonomía de RTVE, después de que el senador del PSOE, Félix Montes, le preguntara en la sesión de control de la Cámara Alta sobre la previsible reducción de los espacios culturales y deportivos en la televisión pública tras esta fusión.

"Esto se escapa por completo del ámbito de mis competencias, pero me sorprende que esgrima la eventualidad de una decisión, que en el ámbito de su autonomía de gestión puede tomar o no tomar la corporación RTVE y me la impute a mi como si tuviera algo que ver con que se tomara. No tengo más solución que respetar la autonomía de RTVE". ha asegurado Wert.



Además Wert ha insistido en que en el caso de que se tome dicha decisión, lo harán los "órganos ejecutivos y de control de RTVE" (presidente y Consejo de Administración) y, "eventualmente", se ejercerá el control político de la misma a través de la comisión mixta parlamentaria.



Por su parte, el senador socialista ha criticado en su intervención que vaya a permitir que se fusionen estos dos espacios de difusión de la cultura y el deporte español, "Con esa decisión perderá la cultura, perderá el deporte, perderán los sectores creativos, perderá la información y, sobre todo, perderán los ciudadanos".



Ante esto, Wert ha defendido que la cultura y el deporte deben tener "un papel determinante" en la televisión pública y, a pesar de que respetará la autonomía de RTVE, colaborará en todo lo que sea optimizar la utilización de los recursos de la Pública al servicio de la cultura y el deporte español, ha concluído.