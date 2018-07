Uteca avisa de una "recaída" de la inversión publicitaria en televisión

Las cadenas de televisión privadas han advertido de una "recaída" de la inversión publicitaria en el segundo trimestre que puede hacer peligrar la "subsistencia" de algunas televisiones y han pedido al Gobierno que impulse una serie de medidas para ayudar al sector a esquivar los efectos "demoledores" de la crisis.



"No estamos en una situación cómoda, no tenemos un modelo sostenible y, es más, lo más prioritario y lo más importante que es la propia subsistencia del sector es lo que está en peligro en algunos operadores", ha indicado el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, durante las jornadas 'Los retos del sector audiovisual', organizadas por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Dircom.



Junto a Contreras estaban presentes en el mismo foro el presidente de Telecinco, Alejandro Echevarría y el vicepresidente de Antena 3 TV, Maurizio Carlotti, quienes han coincidido en subrayar los malas cifras de ingresos en el segundo trimestre, así como el secretario general de la FORTA, en donde están representadas las cadenas públicas autonómicas, Enrique Laucirica y el presidente de RTVE, Alberto Oliart.



Contreras ha indicado que el sector de la televisión ingresó en mayo un total de 190 millones de euros frente a los 360 millones de euros que ingresó en el mismo mes de 2007, "casi la mitad", y ha asegurado que "la crisis está siendo demoledora" para el sector, especialmente para los operadores más pequeños, que son los que, a su juicio, pueden ver amenazada su subsistencia.



Mientras, Echevarría ha cifrado en una caída del 20% los ingresos por publicidad que han tenido las televisiones privadas en mayo y de un 10 por ciento en abril, lo que ha provocado que en el primer semestre los ingresos publicitarios de las televisiones hayan disminuido un 8 por ciento. Además, el presidente de Mediaset España ha indicado que las previsiones para el tercer trimestre "no son nada halagüeñas". "Confiamos en el cuarto trimestre para ver si esto se recupera", ha subrayado.



LAS TV PÚBLICAS AUTONÓMICAS, EN EL "LIMBO"

Ante esta situación, las cadenas privadas han realizado una serie de peticiones dirigidas al Ejecutivo y a los operadores públicos para ayudar al sector. Así, el presidente de UTECA ha señalado el "limbo" en el que han quedado las televisiones públicas autonómicas tras la aprobación de la Ley de Financiación de RTVE y ha criticado que se decidiera quitar la publicidad de la cadena pública estatal y no de las autonómicas, lo que ayudaría al sector.



En este sentido, ha indicado que sin la retirada de la publicidad en TVE, que despareció de la cadena pública a partir de 2010, la situación de las cadenas privadas hubiera pasado de ser "grave", como es ahora, a "absolutamente catastrófica". "Solo aspiramos a pasar de grave a talcualillo", ha indicado Contreras, que ha indicado que la prioridad en estos momentos es la subsistencia de las empresas del sector y "intentar crear empleo".



Asimismo, ante el presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha abogado porque la televisión pública en lugar de gastarse 200 millones de euros al año en comprar películas de Hollywood, lo cual "no genera ningún empleo en España", invierta ese dinero en producción española, lo que permitiría producir 20 series y crear 2.000 empleos.



Además, ha apostado por promover la televisión de pago, lo que es "una solución barata para generar empleo y actividad industrial". Por su parte, el vicepresidente de Antena 3 ha destacado que, en un momento de crisis, las televisiones dedican el 14 por ciento de su facturación a pagar impuestos para financiar el cine, la televisión pública y los derechos de autor. Asimismo, ha criticado la "situación cada vez más tensa" entre el mundo de la política y las televisiones.