TVE estudia recuperar el mítico concurso 'El tiempo es oro'

A pesar de la delicada situación económica por la que atraviesa Televisión Española, son muchos los proyectos que la cadena continúa estudiando de cara a la próxima temporada. Entre ellos, se encuentra 'El tiempo es oro', una nueva etapa del mítico concurso que Constantino Romero presentó en TVE entre 1987 y 1992.



El propio creador del concurso, Sergi Schaaff, es quien está negociando la vuelta renovada de 'El tiempo es oro'. Televisión Española está muy interesada en la idea, de hecho, no es la primera vez que la vuelta del formato se pone sobre la mesa. Hace ahora siete años, en 2005, la cadena estuvo a punto de recuperar el programa bajo la conducción de su presentador original, Constantino Romero. Pero al final el proyecto quedó paralizado y TVE optó por otros formatos de entretenimiento.



'El tiempo es oro' es un concurso de tipo cultural que constaba de varias rondas de preguntas: una con cuestiones muy generales; y otra con giraba en torno a un tema específico que había previamente escogido el participante. Ya en la última parte del concurso, el finalista contaba con la colaboración de amigos o familiares para dar con la respuesta correcta a una serie de preguntas de lo más enrevesadas.



LA ENCICLOPEDIA DA PASO A INTERNET

Sergi Schaaff ha hablado de esta nueva etapa de 'El tiempo es oro'. El concurso podría regresar a la pequeña pantalla con una imagen totalmente renovada y evidentemente con cambios en el formato. Según ha confirmado ObjetivoTV, la nueva etapa del concurso aterrizaría directamente en La 1 y variaría su parte final, precisamente una de las más interesantes del formato.



Para contestar a las preguntas finales, el concursante y sus colaboradores disponían de una serie de enciclopedias en las que mirar y encontrar la respuesta correcta. El tiempo era limitado, por lo que la tensión y los nervios solían jugar muy malas pasadas a los participantes.



La nueva etapa de 'El tiempo es oro' tendría a internet de aliado. La Red se ha convertido en la mayor enciclopedia del mundo, sin embargo, en muchas ocasiones buscar algo en concreto se convierte también en una verdadera odisea. Buscar una aguja en un pajar, como suele decirse, no suele ser tarea sencilla.



La productora encargada de rescatar 'El tiempo es oro' sería Atomis Media, compañía creada por el propio Sergi Schaaff e Isabel Raventós. Uno de los últimos grandes formatos que la productora realizó para TVE fue 'Ya te vale', una adaptación del formato de la BBC 'What kids really think' que ya había pasado por varias cadenas autonómicas (TV3, Telemadrid). Conducido por Gemma Nierga ('Baby Boom') el concurso semanal protagonizado por 50 niños tan solo permaneció en parrilla dos meses debido a sus discretos registros de audiencia.