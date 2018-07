TVE cancela el 'talk show' de Ana García Lozano

El programa de las tardes de La 1 de TVE 'Tenemos que hablar', presentado por Ana García Lozano, se despedirá de los espectadores el próximo viernes, 14 de junio, al no haber logrado los resultados de audiencia esperados, según ha adelantado FormulaTV y ha confirmado RTVE.



La 1 estrenó este espacio de testimonios el pasado 4 de marzo para contribuir a levantar la tarde de La 1, tocada desde la marcha de 'Amar en tiempos revueltos' a Antena 3. En la presentación del programa, José Manuel Eleta, director de Antena de TVE, se congratuló del lanzamiento de este proyecto con el que "TVE apuesta una vez más por la producción propia".



"Creemos que dará a las tardes de TVE una mayor diversidad" y que "tendrá muy buena acogida", aventuró. Sin embargo, el programa no ha logrado en estos tres meses de vida superar el 5,5% de cuota de pantalla y la dirección de Prado del Rey ha decidido que no siga en la parrilla.



En su última comparecencia parlamentaria, el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, admitió que 'Tenemos que hablar' "no está dando los resultados que esperábamos, las cosas hay que decirlas con toda sinceridad y transparencia". TVE ampliará a partir de la próxima semana la duración de los espacios que van en su franja y todavía no hay nada cerrado para la próxima temporada, según las fuentes consultadas. Distintos medios han apuntado la posibilidad de que TVE recupere la fórmula de espacio informativo del estilo de 'España directo'.