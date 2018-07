El Tribunal de Justicia de la UE avala el sistema de financiación de RTVE

En cuanto a las costas del juicio, el TUE concluye que, dado que ninguna de las partes había solicitado la condena en costas, cada parte habría de cargar con sus propias costas. De tal modo, sigue el auto, "procede decidir que la Comisión y el Reino de España carguen con sus propias costas", al igual que ocurrió con los casos de Hungría y Francia.



El archivo del recurso se produce después de que la propia Comisión Europea retirará en julio la denuncia que interpuso en 2011 contra el sistema de financiación de RTVE, alegando que al avalar el TUE el pasado 27 de junio la tasas a las operadoras impuesta por Francia, también quedaba igualmente respaldado el modelo español, dado las similitudes entre uno y otro sistema.

Fuentes de la asociación de operadores Redtel --en la que están presentes Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-- han recordado a Europa Press que, independientemente de las actuaciones de Bruselas, mantiene el recurso que en su día se presentó contra la tasa de financiación de RTVE en el Tribunal Supremo.



LAS OPERADORAS MANTIENEN SU RECURSO

Según la ley de financiación de RTVE, el ente público se financia mediante tasas a los canales privados en abierto, que contribuyen con el 3% de sus ingresos brutos, a los canales de pago, que pagan el 1,5% de sus ingresos brutos, y a las empresas de telecomunicación, que abonan el 0,9% de sus ingresos.



Las operadoras, que han mostrado en numerosas ocasiones su disconformidad con este modelo de recaudación, consideran que la tasa es "desproporcionada, dañina e ilegal", además de considerar la medida "injusta" porque el sector de las telecomunicaciones en "ningún modo" se ve beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública. Así, las compañías recuerdan que los servicios audiovisuales se prestan bajo régimen de pago y, por tanto, no es emisión en abierto financiada por publicidad.



El año pasado, RTVE recibió 155 millones de euros de las empresas de telecomunicaciones y para 2013 esperan que los ingresos se reduzcan hasta los 120 millones de euros, menos de la mitad de lo que la televisión pública recibía de las 'telecos' en 2010, según señaló el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, en el Congreso. De hecho, Vodafone, que venía aportando 30 millones de euros a la corporación, ha dejado de prestar servicios audiovisuales y de publicidad con el fin de eludir la tasa de RTVE.



En el caso francés, el tribunal dictaminó que la tasa a las 'telecos' no vulnera las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones. El argumento es que no tiene como objetivo cubrir los gastos de regulación del sector sino que responde a un hecho imponible distinto que no está cubierto por las normas de la UE.



En abril de este año, durante una comparecencia parlamentaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control de RTVE, el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, aseguró que el recurso de la comisión europea, promovido por las empresas de telecomunicaciones, era una "espada de Damocles" que pendía sobre las cuentas de la corporación.



El sector llevaba esperando una sentencia, en un sentido u otro, desde marzo de 2011, cuando la Comisión Europea decidió llevar ante el Tribunal de Justicia la tasa, al entender que era "incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones". El Ejecutivo socialista entonces en el Gobierno defendió la tasa y aseguró que "no violenta los tratados ni las directivas", aunque el Gobierno del PP reconoció poco después de tomar posesión que el sistema tenía algunos "problemas".