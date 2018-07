Telemadrid ha perdido 1,6 millones por no emitir la publicidad contratada

En la comisión de control del Ente Público Radio Televisión de Madrid (RTVM), el director general del Ente ha criticado que a lo largo de estos días unas cuantas personas, "al amparo de un derecho fundamental que sorprendentemente no dispone de una ley que regule su ejercicio, han tomado el poder de las emisoras llevando la pantalla a negro en un caso insólito en la historia de la televisión y del mundo".



En cifras, ha asegurado que Telemadrid "ha perdido casi el 56%" de la audiencia en relación a la que tenían en septiembre y ha recalcado que desde el mes de noviembre ha habido 16 días completos de huelga y 34 paros parciales, que han supuesto "de forma directa, la pérdida de 1,6 millones de euros por la no emisión de publicidad previamente contratada". Además, ha apuntado que desde hoy jueves y hasta el 7 de enero hay previstas 12 huelgas y 25 paros parciales en la cadena.



Tras destacar que el único objetivo que tienen es que "Telemadrid siga siendo la televisión de los madrileños" y a pesar de que ha dicho que debe ser prudente debido a que aún quedan ocho días de negociaciones, ha mostrado su "convencimiento" de que están "en el camino correcto para que los madrileños no pierdan la televisión", que "a la fuerza debe ser distinta a la hecha hasta ahora".

En su intervención también ha asegurado que "por supuesto" que está habiendo negociaciones con los representantes de los trabajadores para negociar el ERE y ha afirmado que ha habido propuestas, pero los representantes de los trabajadores están poniendo sobre la mesa "planteamientos utópicos".



Preguntado por la oposición por quién ha decidido llevar la cadena a negro, el director ha asegurado que han sido "los sindicatos de Telemadrid" y, además, ha asegurado que "el ente no ha contratado a ninguna productora en ningún momento" de la huelga.

Por último, entre las razones para llevar a cabo este ERE, el director ha citado la caída de ingresos, ya que en 2005 había 75 millones de ingresos comerciales y este año no se ha llegado a los 15 millones; y ha dicho que el escenario televisivo actual es muy diferente al que existía en 1984 cuando se creó la cadena.