Telecinco pierde 3 puntos los sábados con la muerte lenta de 'La Noria'

Seis meses han pasado desde que el programa 'La Noria' de Telecinco entrevistase en plató a Rosalía García, madre de El Cuco. La entrevista, por la que supuestamente cobró entre 7.000 y 10.000 euros, fue desde el primer momento repudiada por un amplio sector de la sociedad. Mediaset España y el equipo del programa decidieron dar la espalda a esa corriente crítica y fue entonces cuando las redes sociales decidieron hacerse oír.



A pesar de todas las críticas, Mediaset España se mantuvo firme y decidió contraatacar. Tal vez una disculpa a tiempo hubiese devuelto las aguas a su cauce, sin embargo, la cadena no hizo sino avivar todavía más la crisis de 'La Noria'. En pocas semanas, las marcas decidieron ponerse del lado de los espectadores y retirar del programa sus anuncios. Por primera vez en la historia, un programa en la televisión comercial de nuestro país se quedaba sin el apoyo de los anunciantes.



Ahora, seis meses después, Mediaset España ha decidido cancelar 'La Noria', aunque ni siquiera en esta despedida Telecinco reconoce su error. De hecho, afirma en una nota que "superada la crisis de 'La Noria', y con el respaldo intacto por parte de público y anunciantes en la actualidad, esta marca de la casa se conservará para ser recuperada en función de las futuras ofertas de programación de Telecinco".



Mediaset intenta nuevamente contar la realidad a su manera. ¿Superada la crisis? ¿Respaldo intacto de los anunciantes? Resulta difícil reconocer los errores de uno, sobre todo, cuando está en juego el modelo de programación que inunda toda su parrilla.



ESTRATEGIA FRUSTRADA DE TELECINCO

Esta decisión no es más que el reflejo de la estrategia frustrada de Telecinco. La cadena intentó por todos los medios recuperar a las marcas, sin embargo, al final no le quedó más remedio que relegar el formato al late night y programar un nuevo espacio en su lugar para así rentabilizar el prime time del sábado.



Mediaset España ha hecho lo imposible por retrasar la decisión, aunque el desenlace estaba ya escrito. Durante el último medio año 'La Noria' ha ido agonizando. Telecinco no ha sido capaz de recuperar la confianza de las marcas, y en esa situación lo más coherente ha sido su cancelación.



Una cancelación, por plazos, que le ha salido cara a Mediaset España. Hasta la aparición de 'El Gran Debate', Telecinco osó a programar el espacio sin publicidad. Y relegado al late night, la cadena miente al asegurar haber recuperado la confianza plena de los anunciantes.



UN FINAL MÁS QUE LÓGICO

Aunque en Mediaset España han tardado, y mucho, en darse cuenta el final de 'La Noria' era un hecho. Nadie lo quería ver, pero cualquiera lo sabía. A pesar de ello, todos en Telecinco aseguraban una y otra vez que el programa seguiría dando guerra por mucho tiempo. A mediados de noviembre, su presentador Jordi González hablaba sobre el futuro de 'La Noria', y aseguraba que aún le quedaba mucho tiempo de vida. "Habrá un momento de inflexión y esto quedará como una anécdota". De ese modo hacía alusión al boicot de los anunciantes.



Pero en Mediaset la espantada de las marcas más que una anécdota se convirtió en un grave problema. En un encuentro con los anunciantes, la crisis de 'La Noria' fue uno de los temas sobre los que se habló. "En casos como estos, no hay que hablar, hay que ser pragmáticos y actuar. Exactamente como ya estamos haciendo. Aunque la audiencia nos interesa, os aseguro que vuestro apoyo nos interesa mucho más". Varias semanas después Telecinco lanzó 'El Gran Debate'.



UNA SALIDA QUE NO CONTENTA

A lo largo de estos seis meses todos en Mediaset España han dado su opinión acerca de este tema, sin embargo, abiertamente nadie ha querido reconocer el error cometido en 'La Noria'. "Cuando nos equivocamos sabemos que el daño que hacemos puede ser muy grande", llegaron a asegurar desde la cadena, pero en ningún caso entonaron el 'mea culpa'.



Al final, Telecinco cancela 'La Noria' y gran parte de su equipo acaba en la calle por no haber sabido rectificar a tiempo. Lo grave es que con esta "despedida temporal" –como aseguran- Mediaset España no contenta a las redes sociales ni recupera a los anunciantes ni a la audiencia perdida en todo este tiempo.



BAJADA DE AUDIENCIA

La crisis de los anunciantes provocó una considerable pérdida de audiencia en 'La Noria'. El programa de Jordi González ha promediado un 15,2% de cuota esta temporada, perdiendo +5,2 puntos respecto a su primera temporada (20,4%).



Desde el 14 de enero, Telecinco emite 'El Gran Debate' (retrasando 'La Noria' al late night). El programa de actualidad anota una audiencia media de 12,3%, por lo que la cadena de Mediaset pierde hasta 3 puntos con el cambio (-2,9).