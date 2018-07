Telecinco apuesta por 'Tú sí que vales' tras decir que los talent están desgastados

El pasado mes de febrero Telecinco decidió cancelar 'Operación Triunfo' tras sus pésimos resultados. Tras arrancar edición con una media del 17,3% (2.778.000), el talent musical fue perdiendo seguimiento gala tras gala. Apenas un mes después de su estreno, la cadena decidió poner punto y final al programa.



Fueron muchos los motivos que se achacaron a su fracaso, aunque oficialmente la cadena no quiso dar mayores explicaciones. Sin embargo, uno de los directivos de Mediaset España aprovechó una rueda de prensa para afirmar que se habían dado "un cúmulo de circunstancias". "Hay que tener humildad para tomar decisiones como ésta y no perseverar en el error cuando te das cuenta de que te has equivocado", llegó a decir públicamente.



EL TALENTO EN ESPAÑA "HA SUFRIDO UN GRAN DESGASTE"

Aunque, sin duda, en estos momentos llama la atención otro de los factores argumentados hace apenas cinco meses: "Los programas de búsqueda de talento han perdido su capacidad de sorpresa inicial". Según este directivo, el talento en España ha sufrido un gran desgaste, por lo que apostar por este tipo de formatos no resulta rentable.



Ahora, sin embargo, Telecinco acaba de abrir el casting para encontrar a los futuros participantes de la tercera temporada de 'Tú sí que vales'. El programa de cazatalentos conducido por Christian Gálvez regresa a la pequeña pantalla tras un año y medio de descanso. A pesar de las declaraciones realizadas el pasado mes de febrero, parece que Mediaset España ha cambiado de opinión y ahora el talento sí interesa. Cinco meses –ya ven- dan para cambiar supuestamente el interés de los espectadores hacia los talent shows.



UN FORMATO POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA CADENA

Telecinco estrenó 'Tú sí que vales' en enero de 2008. Desde entonces la cadena ha emitido dos temporadas con un total de 11 ediciones (semifinales + final) y dos grandes finales. En su última etapa, de septiembre a diciembre de 2009, el programa promedió un 14,3%, sin embargo, no dejó de perder espectadores desde su primer programa. 'Tú sí que vales' regresó con un gran 18,4% (2.783.000) y se despidió con un pésimo 11,8% (1.350.000). De hecho, la cadena se vio obligada a reubicar el programa tras el inesperado éxito del docu-reality 'Curso del 63' (Antena 3).



Telecinco ofreció un total de 4 ediciones en la segunda temporada. La debilidad del formato fue cada vez más patente, de hecho, en la última de las ediciones 'Tú sí que vales' promedió un flojo 12,7% con 1.476.000 espectadores. Cabe recordar que en diciembre de 2009 Telecinco cerró el mes con un share del 15,4%, de modo que el formato de Gestmusic se mantuvo muy por debajo de la media de la cadena.

Semifinal 1 (09/12/2009): 1.722.000 espectadores y un 13,7%

Semifinal 2 (16/12/2009): 1.356.000 espectadores y un 12,6%

Final (23/12/2009): 1.350.000 espectadores y un 11,8%