Los taxistas, nuevo objetivo de Quique Peinado en 'La Cisterna'

"No me hacen gracia los taxistas. Gracias a este vídeo es muy posible que me encuentre solo a las cinco de la mañana en Madrid parando taxis como un loco y ninguno me va a coger, pero alguien tiene que decirlo". Así comienza el monólogo de esta semana de Quique Peinado en 'La Cisterna', el nuevo formato de Flooxer.



Peinado tirará cada 15 días de la cadena después de evacuar sus reflexiones en Flooxer, la plataforma para los creadores con más talento y proyección de Atresmedia, continúa ofreciendo nuevos formatos al usuario. A la mierda los yogures con trozos, el de beber, los de coco, los de vainilla, los de galleta o los de helado... ¿Qué será lo próximo?