Tania Llasera... ¿sustituta de Pilar Rubio en 'Más que Baile'?

Mediaset España anunció hace algunas semanas que la adaptación española del talent 'The Voice' no llegará hasta después del verano, sin embargo, parece que Telecinco ya tiene sustituto para cubrir su hueco durante el segundo trimestre del año. La cadena acaba de empezar a promocionar el regreso de 'Más que Baile', un formato de Gestmusic que podría "utilizar" la cadena para competir contra 'El Número Uno'.



El formato de bailarines VIP tendría prácticamente cerrado el casting de concursantes, por lo que el formato podría ver la luz en tan solo unas semanas si Telecinco se lo propone. De hecho, la privada anuncia ya su estreno para "muy pronto".



La noticia del regreso de 'Más que Baile' ha llegado acompañada de una serie de rumores que está teniendo en internet su vía de expansión. Hace varias semanas se comentaba por los pasillos de Telecinco que Pilar Rubio podría quedarse al margen del formato. Y parece que no es un rumor infundado. La cadena podría haber puesto el nombre de Tania Llasera sobre la mesa para sustituir a Pilar Rubio y tomar las riendas del programa. Evidentemente no hay confirmación alguna por parte de la productora y mucho menos de la cadena.



PILAR RUBIO ACUMULA UN 80% DE FRACASOS

Los sonados fracasos que Pilar Rubio ha encadenado en Mediaset podrían estar pasándole factura. Cada vez son menos los directivos que confían en ella y mayores las dudas sobre la conveniencia de volver a colocarla al frente de un gran formato como es 'Más que Baile'. Precisamente fue la propia productora la que rechazó inicialmente que Pilar Rubio condujera 'Operación Triunfo', sin embargo, al final se impuso el criterio de la cadena.



'Cántame una canción', 'Operación Triunfo', 'Piratas' y 'XXS' son los fracasos que acumula la popular presentadora en Mediaset España. Tan solo 'Más que Baile' fue un acierto, a pesar de que los resultados tampoco terminaron de cubrir todas las expectativas que la cadena tenía sobre el formato. De los cinco grandes formatos en los que ha participado cuatro han fracasado, lo que supone un 80% de fracasos, una cifra a tener muy en cuenta.



TANIA PROMOCIONA 'MÁS QUE BAILE'

Por su lado, Tania Llasera se encuentra a la espera de que le asignen un nuevo proyecto en Telecinco. La cadena canceló recientemente el programa 'Vuélveme loca' y por el momento no hay nada oficial. Sin embargo, resulta cuanto menos llamativo que la presentadora haya retwitteado un mensaje lanzado por la cuenta oficial de 'Más que Baile' en la que se anuncia para "pronto" el regreso del popular formato de baile.



¿Está Tania Llasera promocionando el que será su próximo reto en Telecinco? ¿Será la expresentadora de 'Resistiré' consciente de los rumores que se mueven por internet? ¿Habrá Telecinco tomado realmente la decisión de sustituir a Pilar Rubio al frente de 'Más que Baile'? Y lo más importante... ¿Competirá 'Más que Baile' contra 'El Número Uno'? ¿Competirá Gestmusic contra Gestmusic?