'Supervivientes': cuando la audiencia está (casi) por encima de la salud

La última gala de 'Supervivientes' ha marcado su mejor dato hasta la fecha en esta edición: 27,3% de cuota de pantalla y casi 4 millones de espectadores (3.928.000). ¿Cuál es el motivo? El encuentro entre Kiko Rivera y su madre, la tonadillera Isabel Pantoja. Para que este hecho se produjera, antes su hijo abandonó la isla por problemas de salud tras varias semanas aguantando con un serio problema de gota. Ni la insistencia del presentador Jorge Javier Vázquez, ni la llamada de su madre por teléfono ni la posible penalización económica han volcado la balanza de Kiko ante su salud, que es lo primero. Pero parece que en la balanza de la productora, MagnoliaTV, y de la cadena de Mediaset España, la salud no ha sido lo primero en esta edición del reality.



Ya en la anterior gala de 'Supervivientes', hace una semana, Jorge Javier Vázquez quiso zanjar los rumores sobre la posible penalización económica a la que debería hacer frente la concursante Rosa Benito si finalmente abandonaba el reality debido al estado de salud de José Ortega Cano.



"Estamos asistiendo en los últimos días a un debate en todos los programas [de Telecinco, por supuesto] sobre Rosa Benito y el estado de salud de José Ortega Cano. En este sentido, la organización quiere recordar que nunca ha tenido intención de sancionar a ningún concursante por una razón tan personal y delicada", aseguró el presentador. Resulta curioso que la persona que ha abierto ese rumor sea precisamente Kiko Hernández, compañero y colaborador de Jorge Javier Vázquez en el programa 'Sálvame'. De nuevo, la retroalimentación entre programas de Telecinco al rescate de la pérdida de audiencia.



MagnoliaTV, la productora de 'Supervivientes', ha realizado este año un gran casting, por ello es lógico que la cadena muestre su preocupación con cada una de las eliminaciones semanales. Aunque, sin duda, lo que más inquieta en la cadena de Mediaset España es la marcha de una de las estrellas principales de esta edición como es Kiko Rivera Pantoja. El hijo de la popular tonadillera estuvo a punto de abandonar el programa a finales del pasado mes de mayo, sin embargo, la inesperada irrupción telefónica de su madre logró que se mantuviera en el reality.



TRATO DE FAVOR HACIA KIKO RIVERA

Como suele ser habitual, las críticas al programa sobre posibles favoritismos no se han hecho esperar. El trato de favor que Kiko Rivera ha recibido casi desde el principio en Honduras es más que notable. Cualquier otro concursante con problemas de salud habría abandonado el programa, sin embargo, en este caso la organización decidió facilitarle un bocadillo diario para intentar que se recuperase lo antes posible de su ataque de gota.



La decisión del programa fue el detonante de varias críticas como la de Sonia Monroy: "Esto es un reality de supervivencia y si una persona no se encuentra en condiciones yo creo que lo justo es expulsarlo del reality, que se vuelva a su casa y que tome las medidas necesarias. Me parece súper injusto que le estén dando de comer".



'Supervivientes' ha intentado tener a Kiko Rivera entre algodones, sin embargo, en la última gala el concursante anunció su marcha definitiva aludiendo problemas de salud. Parece que los graves dolores que venía padeciendo o las extrañas manchas que le han aparecido en la piel no eran razones suficientes para enviarlo a su casa. El programa ha intentado por todos sus medios retenerlo en la isla el mayor tiempo posible, pero finalmente el concursante no ha querido seguir jugando con su salud.



"Todo el mundo sabe lo que yo he sufrido. Me ha estado doliendo durante todos los días. Saben que he hecho un esfuerzo fuerte, de hecho, me iba a ir hace dos jueves... El dolor del pie me impide hacer muchas cosas o esforzarme incluso un poco más en las pruebas. Por lo tanto, hasta aquí he llegado", afirmó Kiko Rivera en la última gala.



KIKO: "MI PIE NO PUEDE MÁS. SUFRO, DE VERDAD"

"Mi pie no puede aguantar más, son muchas noches de humedad, de lluvia... y me duele todos los días. De verdad, yo ya no puedo seguir. Además, me están saliendo unas manchas muy raras en la piel [...]. Me encantaría quedarme pero ya no puedo jugar más con mi salud", comentó con semblante serio el hijo de Isabel Pantoja.



A pesar de sus palabras, Jorge Javier Vázquez intentó repetidamente persuadirlo para evitar su abandono. El programa incluso dejó abiertos los micrófonos para que Kiko escuchara al público en plató pidiéndole que se quedara en Honduras. Pero no hubo marcha atrás. Kiko Rivera Pantoja tenía tomada la decisión: "He hecho ya el esfuerzo. Sufro de verdad. No abandono por mí, sino por una causa médica".



Ante la insistencia del presentador, fueron los propios compañeros de Kiko quienes tomaron la palabra. "Ha pasado unas noches horrorosas, con el pie súper hinchado, no le podíamos ni rozar... Yo como madre creo que debería abandonar, por su salud", justificó Rosa Benito.



TAMARA GORRO: "NO ESTOY BIEN. TENGO MIEDO"

Pero la retirada de Kiko Rivera no fue la única que nos dejó la última gala de 'Supervivientes'. Tamara Gorro, conocida especialmente tras su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', anunció también su marcha debido a problemas de salud. La joven lleva semanas perdiendo el conocimiento en la isla para preocupación de sus compañeros, de hecho, en una de las ocasiones fue uno de los cámaras del programa el que tuvo que dejar de grabar para poder socorrerla.



"Me mareo y pierdo el conocimiento. Sé lo que me cuentan mis compañeros. Me han hecho un gran chequeo, todo tipo de pruebas y afortunadamente no tengo nada", comentó la concursante. "No voy a pescar, no voy al baño… no me encuentran nada, pero tengo miedo".



En esta ocasión también, el programa intentó persuadir a la concursante. "Tamara, pero llevas tiempo sin desmayarte", le dijo Jorge Javier Vázquez. El presentador desconocía que dos días antes había vuelto a perder el conocimiento. "Somos supervivientes, no enfermeros", recriminó otro de los concursantes al presentador.



"JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "¿PUEDES AGUANTAR HASTA EL LUNES?"

Entre lágrimas, Tamara Gorro quiso dejar claro que 'Supervivientes' era su reto personal, su sueño. "Más rabia me da a mí, pero no voy a arriesgar mi salud. […] No estoy bien. Este era el sueño de mi vida. Yo no abandono, me retiro porque antes que nada va mi salud".



Visto que la concursante tenía bien clara su decisión de marcharse, el programa intentó alargar al máximo el momento. Para incredulidad de todos Jorge Javier Vázquez tuvo la osadía de preguntarle: "Estamos a jueves, ¿Puedes aguantar hasta el lunes?". Tamara le respondió: "Yo aguantar puedo aguantar, pero esa no es la cuestión. No estoy bien, me caigo...".



En ninguno de estos dos casos, los concursantes abandonan 'Supervivientes' por recomendación médica. Tanto Kiko Rivera como Tamara Gorro han tomado ellos la decisión de dejar el programa "por cuestiones de salud". La pregunta es... ¿Deberán ellos hacer frente a algún tipo de penalización? ¿O entenderá el programa que su abandono se ha debido a una causa de fuerza mayor?