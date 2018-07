'Soul Out', el reality español que triunfa en el MIPCOM

Tras el éxito de 'The Shower', el Grupo Secuoya vuelve a triunfar en el Fresh TV del MIPCOM de Cannes con 'Soul Out'. La productora española vuelve a posicionarse entre las más innovadoras del panorama internacional con este reality, en el que los participantes venden su alma a cambio del coste económico de aquello que más puedan ansiar.



Bajo una pregunta universal ¿a cambio de qué venderías tu alma?, el programa 'Soul Out' reta a los participantes ofreciéndoles aquello que más puedan ansiar (el viaje de su vida, saldar una deuda, la experiencia de poseer el coche de sus sueños o conocer a su ídolo) a cambio de un pago único que les suponga renuncia, esfuerzo y superarse.



Este nuevo concurso de la firma que el pasado abril revolucionó MIP TV con 'The Shower', es un reality show que da la oportunidad a los espectadores de conseguir aquello que desean por encima de todo, tanto que estarían incluso dispuestos a vender su alma por conseguirlo.