Hace unos días, Roberto Brasero volvía a casa manchado de sangre. La razón, SoloComedia.com. El último proyecto de Ángel Martín cuenta con la colaboración de muchos rostros de la pequeña pantalla, dispuestos a pasárselo bien rodando un scketch para la web.



Pero... ¿qué es SoloComedia.com? "Es un rincón donde cada día hay un estreno de comedia. No hay reglas. Si algo nos hace gracia lo escribimos, lo rodamos y cruzamos los dedos para que le divierta a alguien más".



Así nos presenta Ángel Martín la web de scketches de humor que realiza junto a Alberto Casado, Ricardo Castella y Rober Bodegas. Nombres que sonarán a todos los seguidores del desaparecido 'Sé lo que hicisteis...'.



¿Cómo se os ocurrió la idea de SoloComedia? "Al ver una página llamada www.funnyordie.com. Nos parecía un planazo eso de que un grupo de cómicos se juntaran para hacer las cosas que a ellos les divertía sin tener en cuenta a nadie más y sentimos una envidia tan grande que no pudimos evitarlo", nos cuenta Martín, que actualmente se encuentra en los teatros con 'Nunca es Tarde'.



Pero en ese tándem de humor-amistad falta Dani Mateo... ¿Qué ha pasado entre vosotros? "Hay un montón de videos de 'Sé lo que hicisteis' que demuestran que intentó violarme varias veces. He tenido que poner una orden de alejamiento pero sigue colándose en mi casa cada dos por tres".



María Valverde, Luis Fernández, Juanma Iturriaga, Fernando Gil son algunos de los rostros conocidos que han participado en los scketches de la web. El último fue Roberto Brasero, ¿cómo fue la experiencia? "No pude estar en el rodaje y me dio mucha rabia. Me han dicho que se tuvo que ir a casa manchado de sangre. Le debemos un sketch donde termine limpio y pueda llegar a su casa sin dar explicaciones del tipo: 'Vengo manchado de sangre porque me han apuñalado'".



¿Para cuándo Patricia Conde como 'guest starring'? "Cuando menos te lo esperes haciendo lo que menos te esperes".



La Sexta acaba de cumplir 6 años, ¿echas de menos la televisión? "No. Ahora mismo la televisión me parece un medio muy poco interesante para los cómicos".