Una semana llena de estrenos: La Reina del Sur y Downton Abbey llegan a Antena 3

La semana que viene llega cargada de estrenos en Antena 3. Dos de las series más esperadas -La Reina del Sur y Downton Abbey- desembarcan en la pequeña pantalla, mientras El Barco echa el ancla durante una semana.



Debido a que hace unas semanas un temporal retrasó el plan de grabación, la serie de Globomedia se toma una semana de receso y el Estrella Polar descansa durante una semana, ya que el próximo lunes 21 de marzo vuelve a hacerse a la mar y sus seguidores (más de 4 millones de espectadores y más de 153.000 seguidores en Facebook) podrán embarcarse de nuevo con Ulises y el resto de la tripulación.



Para que la espera no sea muy larga, Antena 3 ha preparado una semana llena de estrenos. Ésta es una pequeña guía:



14 de marzo: Estreno de La Reina del Sur (a las 22:00 horas). La superproducción conjunta de Telemundo y Antena 3 llega a España. Hace poco más de una semana que la cadena estadounidense estrenó la ficción al otro lado del charco. La Reina del Sur se convirtió en el estreno más visto de la historia de Telemundo con un total de 2.400.000 espectadores.



15 de marzo: Estreno de Downton Abbey (a las 22:00 horas). Más de 11 millones de británicos vieron el desenlace de la primera temporada de la serie más cara de la televisión inglesa (cada capítulo ha costado más de un millón de euros). La historia de la familia Crawley se ha convertido en un éxito mundial y ya se ha visto en EEUU, Noruega, Suecia o Australia. Un reparto con grandes actores, como Maggie Smith (la profesora McGonagall en 'Harry Potter') o Jim Carter ('Shakespeare in love'), y un guión del oscarizado Julian Fellowes aseguran no sólo grandes interpretaciones y tramas interesantes, sino también un gran espectáculo.



16 de marzo: Segundo capítulo de La Reina del Sur. Todos los miércoles conoceremos la historia de Teresa Mendoza (interpretada por Kate del Castillo) y cómo ésta se convierte en la mujer más poderosa: en la reina del narcotráfico. Un reparto internacional completan esta serie basada en la novela basada en la novela homónima del académico Arturo Pérez-Reverte.



17 de marzo: El mejor cine. La noche de los jueves son de cine en Antena 3.



18 de marzo: Atrapa un Millón y una nueva oportunidad para ganar un millón de euros con Carlos Sobera. El concurso lidera el prime time de los viernes. El pasado 4 de marzo logró imponerse a 'Sálvame Deluxe' con 2,7 millones de espectadores (14,6% de share) durante su franja de coincidencia.