RTVE prevé cerrar 2011 con un déficit de 50 millones de euros

RTVE prevé cerrar el año 2011 con un déficit de 50 millones de euros, una cantidad similar a los 47,1 millones de déficit con los que cerró el ejercicio 2010, según ha asegurado el presidente de la corporación, Alberto Oliart.



Tras participar en la jornada 'Los retos del sector audiovisual', organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Dircom, Oliart ha explicado a los medios que este déficit se debe a la previsión de que, como ya ocurrió en 2010, las empresas de telecomunicaciones y las cadenas privadas no desembolsarán el total del dinero que, según las cuentas de la pública, deben pagar por la tasa para financiar RTVE.



En este sentido, Oliart ha recordado que existe "diferentes interpretaciones" por parte de RTVE y las compañías obligadas a financiar la televisión pública (empresas de telecomunicaciones y cadenas de televisión) a la hora de calcular la base de ingresos sobre la que se debe aplicar la tasa para financiar la cadena pública, por lo que la corporación maneja un nuevo escenario de déficit para 2011.



Por otro lado, preguntado por la desaparición de 'España directo' de la parrilla de TVE, Oliart ha avanzado que el nuevo programa que sustituirá al espacio que hasta ahora producía para la cadena pública Mediapro comenzará a emitirse en septiembre y ha señalado que, debido a que "faltan reporteros", la corporación tendrá que contratar personal externo. Asimismo, ha subrayado que no está en contra de incrementar el uso de los recursos internos de los que dispone la cadena.



El consejo de administración de RTVE votó el pasado 15 de junio en contra de renovar el contrato que la cadena pública tenía con Mediapro hasta el próximo 30 de junio para producir el programa 'España directo', así como también en contra de la renovación de otro contrato para la producción de 'La mañana de La 1'.



Mientras, sobre el retraso en la aprobación de un contrato programa que marque los contenidos de TVE, Oliart ha indicado que "nunca ha acabado de estar perfecto por el tema de la financiación" y ha apuntado a que seguirá pendiente porque, "de momento los déficits de ingresos existen".



Oliart ha opinado que la televisión pública "no debe tener publicidad pagada", por lo que ha asegurado que se "alegra" de la retirada de la publicidad en la cadena a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Financiación de RTVE, aunque, por otro lado, ha apuntado que esa ley es la que ha obligado a realizar "ajustes muy severos" en el presupuesto de la corporación.



Sobre su gestión al frente de la corporación, ha opinado que "la televisión ha cumplido su función en esos dos años". "Es perfeccionable, pero estoy muy satisfecho de algunas de las cosas que hemos hecho", ha subrayado. En este sentido, ha elogiado la imparcialidad de la televisión pública y ha asegurado que actualmente el principal partido de la oposición sale en TVE "igual o más que el partido del gobierno", lo que, a su juicio, no había sucedido hasta ahora.



Asimismo, ha reivindicado el papel que juega la televisión pública en la defensa de la "libertad de las personas y de la dignidad de las personas cualquiera que sea su manera de pensar", especialmente cuando son más ignorados, como en el caso de las mujeres o los menores. Además, ha señalado que la televisión pública "no tiene por qué ser la primera, pero tiene que ser una referencia" en cuanto a calidad para el resto de cadenas.