RTVE elimina rutas de autobuses para ahorrar casi medio millón de euros

La decisión forma parte de los paquetes de ahorro aprobado por el Consejo de Administración de RTVE para ajustar el presupuesto de la pública al recorte de 204 millones aprobado por el Gobierno este año y fue comunicado este martes por la dirección en una reunión con los sindicatos.



En total, la dirección ha propuesto eliminar 23 "rutas" en Madrid y otra en Barcelona. Mientras, se mantendría el servicio que une Plaza de España y las instalaciones de la corporación en Prado del Rey, así como las lanzaderas que conectan Prado del Rey con Torrespaña y Prado del Rey con los estudios Buñuel, las rutas de Valencia y Sevilla porque están fuera de los núcleos urbanos y son de difícil acceso.



También se mantiene el servicio en los centros territoriales de Cantabria y La Rioja, que se prestará con coches de producción dado el número de pasajeros afectados.



CCOO ha asegurado que no comparte esta "política de reducciones del gasto".



Por otro lado, la dirección transmitió a los sindicatos que la cobertura con unidad terrena del norte de España se hará con un vehículo de Madrid o Barcelona y alternando equipos de Madrid y Barcelona cada semana.



La dirección también propuso reunir al comité de huelga para acordar los servicios mínimos, pero, según ha indicado CCOO, todavía hay algún sindicato dentro de la corporación que no sabe si secundará la huelga o no.