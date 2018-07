RTVE cierra 2012 con un déficit de 113 millones de euros

El presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, ha señalado que el modelo de financiación de RTVE, aprobado en 2009 y que supuso la desaparición de los anuncios de TVE, no tiene "ni estabilidad ni permanencia" como demuestra los recortes que tiene que afrontar la corporación de manera "sistemática y continuada" y que han provocado que la corporación haya cerrado sus cuentas de 2012 con un déficit de 112,98 millones de euros, frente a los 29 millones de 'números rojos' de 2011.



"Aquel modelo que se previó como un modelo de estabilidad y permanencia duradera, a los tres años está claro que no tiene ni estabilidad ni permanencia", ha señalado en respuesta a una pregunta del diputado de Equo Joan Baldoví durante su comparecencia en la Comisión mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE.



Como muestra de la "fragilidad" de la estabilidad presupuestaria a la que se aludía en la exposición de motivos de la Ley de Financiación de 2009, Echenique ha puesto como ejemplo en otra de sus respuestas la decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de eximir de pagar la tasa para financiar RTVE a Vodafone, que venía aportando 30 millones de euros, el 20% de todo lo que recibe la corporación de las 'telecos'.



En el capítulo de los gastos, el presidente de RTVE ha destacado la provisión por deterioro de los inmuebles, que ha supuesto un gasto "contable" de 32 millones de euros a la corporación y un mayor gasto en contenidos de lo presupuestado (54,5 millones de euros).



Asimismo, Echenique ha hecho hincapié en el gasto que supone para RTVE pagar el IVA, que "otros operadores tanto públicos como privados no tienen que pagar" y que en 2012 ha ascendido a 97 millones de euros.