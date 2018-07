Radio Televisión de Andalucía cierra 2012 con un déficit de 38,9 millones

En comisión parlamentaria, a fin de informar sobre el cierre, desarrollo y ejecución del ejercicio presupuestario económico de 2012, Carrasco ha querido dejar claro que estos datos son fruto de un avance de liquidación provisional, a fecha de 31 de diciembre, y que todavía no han sido presentados al Consejo de Administración, ni iniciado el informe de auditoria, trámites necesarios para su aprobación.



Carrasco ha precisado durante su intervención que la partida de gastos ha ascendido a 187,9 millones, lo que representa un 85,6 por ciento del presupuesto inicial que era de 219 millones. En concreto, se han gastado 31,7 millones menos de los autorizados en el presupuesto para 2012 y 63,6 millones menos que en el ejercicio de 2008.



Ha indicado que los ingresos en 2012 han sido de 149 millones, habiéndose ejecutado un 78,8 por ciento porque el total presupuestado era de 189 millones, lo que, según ha explicado, supone una reducción del 28 por ciento respecto al año anterior. La comparación de gastos e ingresos ha supuesto un déficit provisional de 38,9 millones, con una desviación de 8,4 millones, frente a los 14,5 generados en 2008.



En relación a la ejecución del presupuesto de gasto, el director general de la RTVA ha indicado que se han gastado 57 millones en programas frente al presupuesto inicial de 71 millones, siendo ésta la partida en la que más se han reducido los gastos.



Los gastos de personal han ascendido a 86,4 millones, con un nivel de realización del 90 por ciento, estando presupuestado un importe de 96 millones. Carrasco ha señalado que mediante la reducción de gastos se ha compensado en su totalidad la caída en la inversión publicitaria (de 20 millones) y más del 60 por ciento de la no consecución de los ingresos extraordinarios (de 21 millones).



"En cuatro años hemos reducido los gastos en más de 63 millones de euros", ha destacado el director general de la RTVA. Ha asegurado que el ejercicio presupuestario de 2012 ha sido "complicadísimo" y que la caída en los ingresos presupuestarios y la no consecución de los ingresos extraordinarios previstos han condicionado de forma "muy significativa" la ejecución de presupuesto. Según ha indicado, si no se hubiera actuado sobre el capítulo de gastos el déficit habría superado los 70 millones.



PP-A: LA SITUACION ECONOMICA "DEJA MUCHO QUE DESEAR"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Miguel Contreras ha afirmado que la situación económica de la RTVA "deja mucho que desear" y que la dirección del ente público tiene aún "mucho margen" donde llevar a cabo políticas de austeridad para sanear esta empresa pública, poniendo como ejemplo a los directivos que aún cobran más que el presidente de la Junta de Andalucía.



Contreras, que ha indicado que la eliminación de Canal Sur 2 no ha tenido los resultados económicos esperados, ha considerado que los datos aportados este martes por el director general no presentan un "panorama idílico", sino preocupante. Ha asegurado que aunque no haya habido ningún ERE sí que se han producido despidos y ha destacado que a fecha de 31 de agosto la deuda con proveedores superaba los 30 millones.



PSOE-A VE UN "ESFUERZO TITANICO" DE REDUCCION DE GASTO

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón ha afirmado durante su intervención que la RTVA ha realizado un "esfuerzo titánico" de contención del gasto durante el ejercicio de 2012 para equilibrar las cuentas "lo mejor posible".



En su opinión, hay que seguir haciendo esfuerzos para evitar despidos y privatizaciones, unas medidas "que a nadie gustarían". Aragón, que ha pedido alejar la "demagogia" de la RTVA, ha destacado que frente al déficit de 38,9 millones que presenta el ente público en 2012, se encuentran los más de 1.300 millones de deuda de la televisión pública de Valencia, el ERE en Telemadrid que afecta a 925 trabajadores, las pérdidas de 100 millones al año en la televisión pública de Galicia o el déficit de tres millones de la televisión pública en Granada.