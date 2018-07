Quique Peinado tira de 'La Cisterna': "Me vuelvo loco con los Juegos Olímpicos"

EN FLOOXER

Sentado en una taza de váter, Quique Peinado hace su crónica semanal. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (no, no se celebran en Madrid) están a la vuelta de la esquina y el presentador de Zapeando no tiene vergüenza y admite lo que muchos callamos. "Cada cuatro años lo sabes todo de deportes que no has visto en tu vida", asegura.