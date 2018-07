No me hace gracia Suiza. No sé si habéis estado allí, pero es un sitio que es como un decorado, que parece que va a salir Jim Carrey escapando del Show de Truman: todo es perfecto, todo está ordenado, hay chocolaterías todo el rato, nadie habla alto, todos se ceden el paso.



Nuevo vídeo de Quique Peinado en Flooxer. No te pierdas la nueva entrega de 'La Cisterna'.