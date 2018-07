"No me hacen gracia las redes sociales. No tanto por las redes en sí sino por el uso que determinadas personas hacen de ellas". Así comienza Quique Peinado su nuevo monólogo en 'La Cisterna' de Flooxer.



El colaborador de 'Zapeando' ha decidido reflexionar sobre las redes sociales, porque son una parte fundamental en la vida de muchas personas, y algunas han desarrollado diferentes roles, algo que no hace mucha gracia a Peinado.