¿Quién es quién en 'Refugiados'?

David Leon es Álex

Álex es un hombre de aspecto fuerte que hasta su éxodo al pasado se ganaba la vida como mecánico, una profesión que le da cierta habilidad a la hora de reparar cosas. Álex es un hombre de carácter, capaz de enfrentarse a lo que sea.

No tiene miedo... y tampoco tiene dudas de hacer algo si la situación lo requiere. Y la situación en la que se encuentra es extrema: o salva a la familia de Samuel y Emma o perderá a su familia para siempre.

David Leon es un actor británico conocido por su papel protagonista en la serie Vera, pero también ha participado en películas como RocknRolla, de Guy Ritchie, o Lives of the Saints.

LA FAMILIA CRUZ

Natalia Tena es Emma

Esposa y madre, protectora y desconfiada. Emma llegó al pueblo hace ocho años… y poco después se casó con Samuel. Su matrimonio levanta sospechas en el pueblo: Una chica de ciudad… casada con un hombre como Samuel.

Emma no habla de su pasado… Un tiempo que querría olvidar y que reaparece, muchos años después, para romper con la estabilidad de un hogar que ha construido con mucho esfuerzo.

Emma quiere y admira a Samuel, aunque la chispa entre ellos desapareció hace tiempo. Y hasta ahora, Emma no ha necesitado más. La actriz británica de origen español Natalia Tena es conocida por su papel de Osha en la serie Juego de Tronos y por dar vida a Nymphadora Tonks en la saga de películas Harry Potter. Ha estrenado su primera película española, 10.000 km, que le ha granjeado el premio a mejor actriz en el Festival de Málaga.

Will Keen es Samuel

Trabajador, humilde y tranquilo. Todo el mundo lo considera un poco rudo, un buen vecino y un buen hombre al que acompañaron durante muchos años las desgracias… Hasta que apareció Emma. Samuel ama por encima de todas las cosas a su familia: su mujer, su hija Ana y el pequeño que está en camino. Creyente y fiel asiduo a las homilías del párroco.

Will Keen es un actor británico nacido en Oxford, que ha participado en películas como Amor y otros desastres o El color de la magia. Ha protagonizado espectáculos en las más destacadas compañías de teatro británicas: National Theatre, Shakespeare’s Globe Theatre, Royal Court, Almeida Theatre, Donmar Warehouse, Royal Shakespeare Company, Barbican...

En España protagonizó en 2006 The Changeling y Un cuento de invierno de William Shakespeare, en versión de José Sanchís Sinisterra.

Dafne Keen es Ana

Inteligente y alegre. Ana es una niña que crece en un entorno familiar tradicional. Es simpática y todo el mundo se queda prendado de ella por su forma de ser. Sin embargo, la llegada de Alex y el resto de refugiados cambia su forma de ver las cosas. Ana tiene que madurar demasiado pronto y aprender que hay ciertas ocasiones en las que es mejor mentir o decir una media verdad para proteger a los suyos.

EL PUEBLO

Brendan Price es Félix

Cabezota, de ideas fijas, resignado. Vecino y amigo de Samuel y Emma, es propietario de la mayor parte del bosque que abastece al aserradero local. No le gustan los cambios. Casado con Gloria y padre de Sofía.

Brendan Price es un actor británico formado en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres. Participó en la premiada ópera prima de Jaume Balagueró, Los Sin Nombre, en La Casa de las Bellas Durmientes, de Eloy Lozano y en Savage Grace, protagonizada por Julianne Moore.

Price ha actuado en numerosas series de la televisión británica: (Target, Man at the top, Jackanory, Doctor Who, Emmerdale Farm) entre muchas otras. En España ha trabajado en las series El Comisario, Los Hombres de Paco, El Internado y Amar en tiempos revueltos.

Guilliam Apter es Gloria

Esposa de Félix, firme y manipuladora. Gloria es la mujer de Félix. Sabe cómo hacer que se lleven a cabo sus propósitos, aunque deja que públicamente, todo el mundo crea que es Félix quien lleva los pantalones en casa.

No duda en hacer lo que cree mejor para los suyos, aunque no sea políticamente correcto. Su hija Sofía es para ella lo más importante sobre todas las cosas. Guiliam Apter ha participado en las películas Fuga de Cerebros II, The Vampire in the Hole o Radio Love, entre otras.

Charlotte Vega es Sofía

La hija de Félix y Gloria es impetuosa y valiente. Sofía es una adolescente que ha crecido a la sombra de una madre autoritaria y un padre que no ha sabido imponerse lo suficiente. Le encantaría que algo nuevo estimulase su aburrida vida de pueblo cuando comienza el éxodo y con él llega Cristian, el chico que le va a hacer sentir algo que nunca había sentido.

Charlotte Vega ha formado parte del elenco de la exitosa serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo, donde interpretaba a Rita Aranda.

Benjamin Nathan-Serio es Cristian

Refugiado. Cristian es uno de los refugiados que han tenido la mala suerte de caer en las redes de Félix. El maderero explota a Cristian y a otros refugiados a cambio de comida y un sitio donde dormir.

Lo que Cristian nunca sospechó es que la hija del patrón fuese a fijarse en él, sobre todo después de que él no haya podido evitar enamorarse de ella.

Benjamin Nathan-Serio ha participado en películas como El Bosque o Invasor, y ha trabajado con Benicio del Toro, Sigourney Weaver, Daniel Claparsoro, Rodrigo Cortés, Eugenio Mira o Pere Ponce, entre otros.

Gary Piquer es Hugo

El jefe de policía. Se ha ganado el respeto de los vecinos porque siempre actúa de forma justa. Hugo es partidario del diálogo, de la colaboración en lugar del enfrentamiento… Para él, un policía está para ayudar a la gente y hacer cumplir la ley; una ley que está a punto de ponerse en entredicho con la llegada de los refugiados.

Gary Piquer es un actor nacido en Glasgow, de madre escocesa y padre catalán. Recibió el Astor de Plata al Mejor Actor por su papel de Príncipe Orsini en la película Mal día para pescar.

Jonathan Mellor es Óscar

El dueño de la armería local, manipulador y ambicioso. Un cazador de ideas fijas y ansias de poder. Ha sido desde el inicio el único detractor de Víctor, el alcalde, al que considera un hombre demasiado voluble para el puesto y que se deja llevar por las ideas favorables a los refugiados.

Su enemistad con Samuel es conocida por todos. El origen: Emma, de la que Oscar quedó prendado al llegar al pueblo y a la que ahora guarda bastante rencor. El actor Jonathan David Mellor ha participado en numerosas películas, entre ellas, [REC]² and The Wine of Summer.

Ken Appledorn es Luis

Ayudante del jefe de policía. A Luis le gustaría hacer valer la ley de una manera diferente. Le gustan las armas, ejercer su autoridad… Es todo lo que contrario a su jefe, al que, sin embargo, no tiene más remedio que obedecer. Para él, los refugiados forman parte de un colectivo a expulsar de por vida.

El estadounidense Ken Appledorn vive en España desde hace más de una década. Ha protagonizado The Extraordinary Tale of the Times Table, y ha participado en Cintas como Casting y Obra 67.

Morgan Symes es Víctor

Tabernero y alcalde. Víctor es, además del dueño de la taberna local, el alcalde del pueblo desde hace ocho años. Si por él fuera, lo seguiría siendo otros ocho más, elección tras elección. Nada es más fácil que dirigir ese pueblo en el que todos sus habitantes se conocen de toda la vida y todas las rencillas se solucionan de manera encubierta.

Basa su trabajo como alcalde en tener un breve discurso preparado para cada situación. Frases que siempre le funcionan y con las que sale bien parado ante sus electores. Unas dosis de fácil populismo, unas cuantas ideas comunes que calmen los ánimos más encendidos... y Víctor ya da su jornada laboral en el ayuntamiento por terminada.

Es un hombre de buen fondo que no duda en intentar pacificar y ayudar a los refugiados cuando aparecen. Su principal apoyo en el pueblo es Martín, el jefe de policía y quien lleva a cabo todas sus peticiones.