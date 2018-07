'Tú sí que vales' desaparece de la parrilla tras perder un 15% en su última edición

Mediaset España ha decidido eliminar de la programación de Telecinco el programa 'Tú sí que vales' tras el desgaste de audiencia registrado en sus últimas galas (la de anoche marcó un 9,1% de share). El programa de Gestmusic se ha mantenido cada semana por encima de la media diaria de la cadena, aunque analizando los datos de cada entrega se ve claramente la bajada experimentada.



El pasado 13 de marzo Telecinco estrenó una nueva edición con los mejores artistas de las primeras ediciones de la historia de 'Tú sí que vales'. El programa cosechó un 19,7%, aunque la final de la tercera edición había reunido al 20% de la audiencia. Tan sólo una semana más tarde, el 20 de marzo, el programa cayó a un 16,7%, perdiendo más de 350.000 espectadores.



La cuarta edición del popular formato de Telecinco no ha dejado de perder audiencia gala tras gala, tal vez por ello en esta ocasión la cadena decidió recortar también su duración y pasar de las 6 entregas de la tercera edición a las 5 entregas que ha tenido ésta última. Aunque finalmente la media entre las dos ediciones ha sido similar, la tendencia marcada ha sido totalmente descendente, tal y como demuestran los datos de audiencia.



Entre su gala de estreno (19,7%) y su gala final (16,7%), 'Tú sí que vales' pierde 3 puntos y más de 300.000 espectadores, lo que supone una pérdida de audiencia del 15% en poco más de un mes de emisión.



Tan sólo la gran final del formato, con los mejores artistas de 2008 y 2009, ha logrado romper la racha a la baja que presentaba el talent show de Telecinco. Tras registrar un pésimo 13,4% de audiencia y 2 millones de personas (2.044.000) en su cuarta gala, 'Tú sí que vales' logró mejorar en el gala final subiendo a un 16,7% (2.478.000).



ÚLTIMAS AUDIENCIAS:

29 de febrero (Gala 6, final 3ª edición): 20% y 2.027.000 espectadores

06 de marzo (Gala especial segundas oportunidades): 17,4% y 2.529.000 espectadores

13 de marzo (Gala 1, 4ª edición): 19,7% y 2.805.000 espectadores

20 de marzo (Gala 2, 4ª edición): 16,7% y 2.442.000 espectadores

27 de marzo (Gala 3, 4ª edición): 16,2% y 2.462.000 espectadores

03 de abril (Gala 4, 4ª edición): 13,4% y 2.044.000 espectadores

10 de abril (Gala 5, final 4ª edición): 16,7% y 2.478.000 espectadores

17 de abril (Gala 6, especial mejores momentos): 9,1% y 1.397.000 espectadores



UNA EDICIÓN HISTÓRICA SIN GANCHO

Finalizada la tercera edición de la etapa actual (29 de febrero), Telecinco decidió ofrecer un programa especial de 'Tú sí que vales' con los artistas de las últimas tres entregas. En total, 10 participantes intentaron aprovechar esta "segunda oportunidad" que les brindó el espacio presentado por Christian Gálvez para exhibir ante el gran público sus cualidades más especiales. El espacio reunió a dos millones y medio de personas con una cuota de pantalla del 17,4% de share. El resultado superó incluso la media marcada por la tercera edición del formato (16,6%), finalizada tan solo una semana antes.

Tal vez por ello, productora y cadena decidieron dedicar la cuarta edición del programa a los artistas que ya habían tenido ocasión de pasar por el programa en los primeros años de 'Tú sí que vales'. Sin embargo, esta edición histórica no ha logrado mejorar los datos de las primeras y tampoco ha logrado destacar especialmente entre los espectadores.



Entre el 13 de marzo y el 10 de abril, los 12 mejores concursantes de 2008 y 2009 tuvieron una nueva oportunidad de exhibir sus cualidades ante el gran público y ante los Jurados Profesional y Popular. Con un interés irregular, 'Tú sí que vales' llegó incluso a caer a una de sus peores marcas del año tras quedarse en una de sus galas con un triste 13,4%.



TELECINCO SUSTITUYE 'TÚ SÍ QUE VALES' POR OTRO TALENT

Tras este desgaste, Mediaset España ha decidido tomar cartas en el asunto. Tras el auge de los talent shows, Telecinco seguirá apostando por este género aunque ha decidido prescindir de 'Tú sí que vales' e intentar probar suerte con un nuevo programa de características similares. Mismo caramelo con envoltorio diferente.



Se trata de la adaptación española de 'Don’t stop me now', un programa que recordará indudablemente a 'El semáforo' (1995-1999, TVE), presentado por Jordi Estadella y copresentado por Marlene Morreau y Asunción Embuena.



Los artistas que pasen por el programa deberán convencer al público de plató de que le deje permanecer en el escenario durante al menos 100 segundos. El público del plató decidirá si la actuación es buena y merece ser vista y oída durante el minuto y medio. Si no gusta lo que ven, el artista será literalmente expulsado del concurso de forma curiosa.