¿Por qué los llaman contenidos de "corte transgresor" cuando quieren decir sexo?

Mediaset España ya tiene un nuevo canal, aunque tras echar un vistazo a los espacios de su parrilla cualquiera diría que se trata de una nueva versión de La Siete. El Grupo de Fuencarral ha decidido coger de entre todos sus canales los espacios con un perfil más masculino y trasladarlos a Energy, un nuevo canal que nace para competir clara y directamente con Nitro del Grupo Antena 3.



La nueva cadena contará con espacios novedosos y algún que otro estreno exclusivo en lo que a ficción se refiere. Aunque en este arranque de emisión lo evidente es el "corta y pega" que Mediaset ha realizado para configurar la programación de su nueva criatura. No es raro, por tanto, que uno de los máximos directivos de Mediaset afirmara recientemente que ya tenían configurada la parrilla del nuevo canal desde hacía meses.



El periodista Ramón Fuentes será uno de los grandes beneficiados con el nacimiento de este nuevo canal. Tras permanecer en el limbo de La Siete durante los últimos tres años, 'Europa en juego', su programa resumen de la UEFA Europa League saltará a la parrilla de Energy. La resignación acumulada en todo este tiempo tendrá además su premio: Un nuevo espacio en el que el periodista analizará los resultados de la Copa del Rey de Fútbol.



MEDIASET ABRE LAS PUERTAS AL UNIVERSO DEL SEXO

Pero, sin duda, lo más llamativo de este canal lo encontramos en su franja del late night. Según ha avanzado Mediaset, los espectadores más trasnochadores encontrarán en su parrilla una cita diaria en el late night, de lunes a viernes, con "reportajes de corte transgresor y noctámbulo". ¿Exactamente a qué tipo de contenidos se está refiriendo Mediaset? ¿Recuerdan aquella película protagonizada por Verónica Forqué y Jorge Sanz llamada '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' (1993)? Pues eso.



Mediaset ha decidido copiar el late night de la noche de los viernes de Cuatro y replicar el modelo al late night diario de Energy. El sexo, el erotismo, el morbo, el vouyerismo, la prostitución, la lujuria, la perversión... son contenidos bastante habituales en los reportajes y espacios que Cuatro suele ofrecer los viernes entre el late y la madrugada. Sus buenos resultados de audiencia han sido decisivos a la hora de "adoptarlos" para Energy.



LO MÁS CALIENTE DE CUATRO SALTA A ENERGY

"La cadena mostrará la cara oculta del mundo del placer, los locales de ocio nocturno o las profesiones relacionadas con el universo del sexo". De esta forma describe Mediaset la apuesta de Energy por este tipo de espacios que, sin duda, persiguen la audiencia fácil. Los espectadores de esta franja tendrán ocasión de ver nuevamente –como si de La Siete se tratara- una selección de reportajes de 'Callejeros', 'Ciudades del pecado', 'After hours', 'Bagdad, el imperio de los sentidos' y 'Guía sexual del siglo XXI'.



Por si alguien no se había percatado todavía, todos ellos son programas que los espectadores han podido ver ya en Cuatro y que Mediaset continúa reponiendo tanto en La Siete como en la misma parrilla de Cuatro.