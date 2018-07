El presidente de RTVE aclarará si se vuelven a retransmitir partidos de la selección de fútbol

Ell senador del PP, Pedro Agramunt, quiere saber cuáles serán los objetivos de RTVE en relación con la retransmisión del deporte para el próximo ejercicio 2013, después de que González-Echenique, en su última comparecencia en septiembre, manifestara que esperaba renegociar el contrato actual, de 43 millones de euros desde 2007, puesto que era una cantidad que la Corporación no podía asumir dada la coyuntura.



Por otro lado, González Echenique será cuestionado sobre si la Corporación se planea o no recortes en la plantilla tanto por el portavoz del PP en dicha comisión, Ramón Moreno, como por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, así como el de IU, Ricardo Sixto.



En la misma línea, Juan Luis Gordo, del PSOE, quiere saber cuáles son las previsiones acerca de reducir el empleo en RTVE, como consecuencia de una reducción de un 25% de la masa salarial, después de que en septiembre el presidente de la Corporación abogara por cambiar el convenio colectivo de la cadena para corregir las "disfunciones detectadas" entre el "trabajo realizado" por algunos trabajadores y la "retribución recibida".



En este sentido, Ángeles Álvarez, del PSOE, desea conocer las razones por las que la Corporación ha denunciado el convenio colectivo de RTVE, a la vez que el senador socialista, Andrés Gil, sobre el ahorro que se ha efectuado al reducir los cargos directivos en la cadena. A su vez, María Julia Rodríguez, senadora del PP, pedirá una valoración sobre la reducción del organigrama directivo de RTVE que se ha producido hasta el momento.



CUENTAS TRUNCADAS

Mientras, la socialista Isabel Rodríguez le preguntará su opinión acerca de las declaraciones del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre que la contabilidad de dicha Corporación está trucada, a la vez que Macarena Montesinos, diputada del PP, sobre las causas del desequilibrio presupuestario en 2012.



Precisamente, el pasado 8 de octubre, el presidente de SEPI, Ramón Aguirre, acusó a los anteriores responsables de RTVE de manipular las cuentas y de "sobrevalorar sus balances", para que pareciera que estaban "en un estado muy bueno", a pesar de que auditores externos dijeran hasta en tres ejercicios consecutivos que la valoración de TVE no se ajustaba a lo que representaba su patrimonio y balance.



Por otro lado, la senadora regionalista de UPN, Amelia Salanueva, pedirá explicaciones a González-Echenique sobre si la pública tiene previsión o no de volver a abrir la puerta a la publicidad en la cadena.



INFORMATIVOS

Desde UPyD, Irene Lozano preguntará acerca de las previsiones del presidente de la Corporación sobre alcanzar el cumplimiento del mandato marco relativo a la producción propia en informativos y resto de emisiones con los datos existentes hasta el tercer trimestre.



A la vez, el diputado del PSOE, José Martínez Olmos, quiere que González-Echenique haga una valoración de la pérdida de liderazgo del Telediario 2 en su franja horaria en el mes de septiembre.



Sobre las elecciones catalanas, la nacionalista Monsterrat Surroca cuestionará a González-Echenique acerca del seguimiento previsto en RTVE de la campaña electoral de los próximos comicios catalanes, así como cuál es la opinión de la Dirección de RTVE sobre si se recoge la pluralidad en la tertulia del programa La noche en 24h, que se emite por el Canal 24 horas.



En esta línea, el senador de la Entesa Catalana, Jordi Guillot, quiere saber los criterios que aplican en los servicios informativos para garantizar la pluralidad informativa de la televisión pública.



Por último, Franscisco Delgado, del PP, solicitará al presidente de RTVE una valoración de la ausencia de denuncias por incumplimientos del Código de Autorregulación en TVE, a la vez que Luz Marina Socas,también 'popular', sobre los planes para "la más eficiente sinergia entre TVE, RNE y los medios interactivos".