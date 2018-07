Los premios Concha García Campoy reconocerán la investigación médica

La Academia de Televisión ha presentado los premios Concha García Campoy. Estos galardones reconocerán la investigación médica en los medios de comunicación. El plazo para estos premios ha sido abierto este martes y se cerrará el próximo 15 de enero. Los premios se darán en cuatro categorías: prensa, prensa digital, radio y televisión.



En la presentación de los premios, Manuel Campo Vidal -presidente de la Academia de TV- ha detallado las condiciones de este premio en memoria de García Campoy, en una rueda de prensa en la que ha participado todo el comité organizador del galardón, entre los que se encontraba el hijo de la periodista fallecida, Lorenzo.



Así, en el premio podrán participar tanto profesionales de la información como aquellos que hayan participado en divulgar la investigación médica, además de organismos, y su candidatura podrá ser presentada por ellos mismos u otras personas.



Además, la Academia de Televisión ha propuesto a la Reina Letizia participar como presidenta de honor del comité organizador, iniciativa que ya ha sido trasladada y será "estudiada" por Casa Real, según ha adelantado el propio Campo Vidal.



El plazo de recepción será hasta el 15 de enero porque el comité organizador ha optado por considerar todos los trabajos realizados en el año 2014. En torno a un mes y medio después, a finales de febrero, se fallarán los premios y la ceremonia de entrega será posteriormente, con un acto "sencillo y austero pero de prestigio y calidad".



SIN DOTACIÓN ECONÓMICA

Preguntado sobre la cuantía económica, Campo Vidal ha confirmado que en esta primera edición no habrá remuneración, aunque es algo que se estudiará para futuras ediciones. "En principio no va a tener dotación porque queremos construir un premio basado en el prestigio: hay detrás de él instituciones, científicos y periodistas. Igual ocurre con los premios de la Academia y hay pugnas", ha señalado.



En esta misma línea se han mostrado los miembros del comité, quienes han resaltado la importancia de premiar la investigación médica al ser el campo que quería potenciar García Campoy una vez se recuperara de su enfermedad.



SU HIJO: "ES LO QUE LE HABRÍA GUSTADO"

Así, su hijo Lorenzo ha apuntado que este galardón "está muy cerca con lo que tiene que ver" con su madre. "Es lo que a ella le habría gustado, ofrecer su cara, su carisma y presencia para dar voz a este tipo de trabajos", ha asegurado.



Para el periodista Luis del Olmo, cree que al instituir estos premios "seguro que Concha desde la lejanía estaría diciendo: 'lo estáis haciendo bien y me vais a hacer feliz". Mientras, la periodista María Escario ha reconocido que "todos piensan que estos galardones le habrían gustado y se sentiría cómoda".



La presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa Española (FAPE), Elsa González, ha celebrado la convocatoria de un premio que reconocerá "el periodismo elegante, ético, de calidad y riguroso, como era Concha", mientras que la periodista Elena Sánchez ha recordado el "poco espacio para las informaciones de salud" y espera que este premio las dé visibilidad.