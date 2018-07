Pilar Rubio "miniaturiza" la audiencia de 'XXS' en su estreno

Pilar Rubio se ha ganado a estas alturas el apelativo de "Presentadora gafe". Desde que presentara 'Más que baile', ningún otro formato ha funcionado en manos de la popular reportera. 'Operación Triunfo', el talent musical más exitoso en España, fracasó con ella de presentadora; 'Piratas', la serie más ambiciosa en la historia de Telecinco, fracasó con ella de protagonista; y 'XXS', el último formato estrenado por Cuatro, tiene todas las papeletas de sumarse a esta lista negra de fracasos.



'XXS' es un divertido circuito de pruebas en el que los objetos superan 100 veces su tamaño original, varios premios en juego y tres familias de cuatro miembros cada una como protagonistas, son los principales ingredientes de este formato internacional de Endemol.



El formato está triunfando en los países en donde se emite; en España, en cambio, el programa no ha arrancado con buen pie. La única diferencia entre los programas de estos países son sus presentadores ya que todas las versiones se graban en el mismo estudio que Endemol tiene en Buenos Aires. Ese mismo plató ha acogidos ya las grabaciones del programa para Argentina, Turquía, Brasil, Chile y Portugal, entre otros países.



Visto el resultado final, parece que Mediaset España tampoco las tenía todas consigo. Tal vez por ello, la cadena anunció el estreno de 'XXS' como "primer especial". Así las cosas, casi con total probabilidad el programa no regresará el próximo domingo a la franja de prime time.



UNA AUDIENCIA PEQUEÑA, MUY PEQUEÑA

'XXS' arrancó el día de Navidad en Cuatro, tras el esperado estreno de 'La selva en casa'. El nuevo espacio de Fran Cuesta obtuvo un correcto 6,4% (1.158.000), mientras que el de Pilar Rubio y Flipy no pasó del 3,2% (585.000 espectadores). Un nuevo fracaso que evidencia, aún más, la difícil situación por la que atraviesa la cadena de Mediaset España.



Prácticamente ninguno de los nuevos formatos de producción propia estrenados en este último año ha logrado destacar entre los espectadores, de hecho, la mayoría de ellos han sido cancelados y retirados de parrilla.



Anoche el estreno de 'XXS' se quedó lejos de los datos que venía marcando 'Pekín Express: Aventura en África'. La adaptación española del formato 'XXS' no fue para nada del agrado de los espectadores, ejemplo de ello son las numerosas críticas que los espectadores fueron colgando en Twitter.



Curiosamente la mayoría de "tuiteros" valoraron positivamente el espacio, pero criticaron duramente el trabajo de su presentadora, Pilar Rubio.



Por targets de edades, el programa de Cuatro aprobó entre los niños (6,9%) y los jóvenes (6,1%), sin embargo, el batacazo fue importante entre los espectadores de 25 a 34 años (3%), de 35 a 44 años (3,8%), de 45 a 54 años (3,6%), de 55 a 64 años (1,7%) y entre los mayores de 65 años (1,7%). Ni siquiera el target comercial de 'XXS', el más apreciado por los anunciantes, logró superar la media diaria de la cadena. El TC fue del 3,8%, mientras que Cuatro cerró ayer la jornada con un buen 6,1%.



POR DEBAJO DEL 2% DE MEDIA

Como su título, 'XXS', fue la audiencia que el nuevo programa de Mediaset España registró en determinadas e importantes comunidades autónomas. El espacio ni siquiera superó el 2% en Cataluña (1,9%), Madrid (1,6%) y Castilla y León (1,3%). El programa obtuvo su mejor audiencia en Galicia con un 5,9%.



Con estos resultados el futuro de 'XXS' se presenta muy negro, no obstante, al tratarse de un programa grabado en Argentina, lo más probable es que la cadena tenga ya en su poder unas 6 entregas como mínimo. Algo similar le ocurrió a Telecinco con el macro-concurso 'Guaypaut'. A pesar de fracasar en su estreno, el formato siguió en parrilla –en diferentes ubicaciones- debido a que la cadena ya tenía grabada una serie de entregas.