Movistar Series estrenará 'Better Call Saul' en nuestro país

Movistar Tv lanzará Movistar Series, un nuevo canal dedicado exclusivamente a la ficción, con un listado importante de títulos. Entre ellos destaca 'Better Call Saul', el 'spin-off' de 'Breaking Bad' que protagoniza Bob Odenkirk.



Esta nueva plataforma contará también con creaciones como 'Penny Dreadful', 'Outlander', 'Red Band Society', 'Breaking Bad', 'Alpha House', 'Masters of Sex', 'La cúpula', 'Los Tudor' o 'The Good Wife', entre otras ficciones.



Las series se emitirán en HD y estarán disponibles desde cualquier dispositivo. Además, muchos de los estrenos tendrán lugar 24 horas después de la emisión en su país de origen.