Mediaset rechaza un piloto de Risto presentado por Christian Gálvez

Mediaset España se ha propuesto remodelar esta temporada la parrilla de Cuatro, sin embargo, no todo está siendo tan fácil como pensaba. La cadena quiere recuperar los concursos para su franja de tarde, pero no termina de encontrar el formato perfecto. Mediaset ha pedido a varias productoras que le presenten pilotos, pero lo visto hasta la fecha no ha convencido a los directivos.



Una de las productoras con las que Mediaset ya ha empezado a trabajar estrechamente es 60dB, una nueva productora en la que el grupo participa junto con Risto Mejide y Marc Ros. La nueva empresa que se dedica, entre otras cosas, a producir formatos de branded content, un modelo de programa que permite a las marcas comerciales vincularse a contenidos atractivos para sus públicos objetivos.



La citada productora presentó recientemente el piloto de un nuevo concurso que no terminó de convencer en Fuencarral. Se trata de un proyecto que ha llamado mucho la atención porque está precisamente conducido por Christian Gálvez, conductor de 'Pasapalabra'. El publicista Risto Mejide convenció al popular presentador para que se pusiera al frente de su última idea. No hay que olvidar que ambos mantienen una estrecha relación de amistad gracias al programa 'Tú sí que vales' (Telecinco).



MEDIASET RECHAZÓ TAMBIÉN '¿QUIÉN ES ESA CHICA?'

Este no es el primer rechazo que recibe 60dB por parte de Mediaset España. Nada más constituirse la sociedad, la productora comenzó a trabajar en su primera producción para televisión. Con el título '¿Quién ese esa chica?', se trataba de un espacio de branded content creado para Divinity al hilo del casting mundial que Martini estaba llevando a cabo para encontrar a la próxima 'chica Martini'.



El proyecto avanzaba a buen ritmo, pero en el último momento el programa fue rechazado por Mediaset España. ¿Cuáles fueron los motivos reales? ¿Por qué Mediaset habló del proyecto y luego se deshizo de él? La cadena quería realmente el formato en la parrilla de Divinity, los problemas surgieron cuando desde el departamento de publicidad se propuso que la marca, además de ser coproductora del formato, destinara una cantidad económica a inversión publicitaria. Simplemente no hubo entendimiento y la relación se rompió.



'RANSOM', SOBRE LA MESA

El pasado otoño la productora Pulso TV y la agencia de publicidad Aftershare.TV, participada por Risto Mejide, sellaron una alianza para lanzar nuevos formatos. Fruto de este acuerdo nació 'Ransom', un reality game-show en el que un ciudadano acepta el reto de ser 'secuestrado' durante cuatro días en los que deberá superar numerosas pruebas físicas, de habilidad mental y resistencia para ganar un premio de 200.000 euros.



El piloto, conducido por Julian Iantzi ('Vaya par... de tres', 'El muro infernal'), fue también presentado a Mediaset España. Al parecer, el grupo quedó entusiasmado con el formato, sin embargo, decidió aparcarlo debido a la delicada situación económica del mercado publicitario.