Mediaset intentará rentabilizar el fichaje millonario de Roberto Vilar

El pasado mes de septiembre Mediaset España cerró el fichaje de Roberto Vilar, un presentador gallego que en TVG conducía con éxito el espacio de humor 'Land Rober'. Antes de su fichaje, BoomerangTV grabó con el presentador un piloto para Cuatro basado en el formato gallego. El proyecto no salió finalmente adelante, aunque tras una jugosa oferta económica el presentador abandonó su tierra para trabajar en proyectos de los distintos canales de Mediaset.



Su primer proyecto se mantuvo tan solo dos meses y medio en emisión. Roberto Vilar se estrenó o mejor dicho se estrelló a nivel nacional con el concurso 'Salta a la vista', la adaptación española del programa británico 'Odd One In' (ITV1). Tras la cancelación de la gran apuesta de Cuatro, Roberto Vilar ha permanecido alejado de la pequeña pantalla. Hasta ahora.



UN PROGRAMA CON MANDARINA

Mediaset España ha decidido encargarle un nuevo proyecto para así rentabilizar su altísimo caché. Según ha sabido ObjetivoTV, Roberto Vilar se puso este martes al frente de un espacio llamado 'Latin Rober', producido por Mandarina ('Vuélveme loca'). La cadena todavía no ha valorado este piloto, aunque al tratarse de un encargo de la propia Mediaset parece que podría salir adelante. En las grabaciones del primer programa, pasaron por el plató Carmen Lomana y Pablo Chiapella, actor de la comedia 'La que se avecina'.



El piloto en cuestión, grabado con público en plató, podría ser el programa que Telecinco ha encargado a Mandarina para la noche del sábado. Según se rumorea por los pasillos de la cadena, el programa de Jordi González podría tener los días contados, al menos en el prime time de los sábados. 'El gran debate' no ha terminado de heredar los resultados de audiencia que venía marcando 'La Noria' antes de que los anunciantes decidieran vetar el programa y retirar su publicidad.



Sin embargo, por el momento, 'El gran debate' no solo mantendrá su emisión en la noche del sábado, sino que además verá alargada su duración.