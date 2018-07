Mediaset busca sustitutos para la desastrosa tarde de Cuatro

De arriba abajo. Mediaset España tiene previsto remodelar completamente la franja vespertina de Cuatro tras de los desastrosos resultados de audiencia que durante este verano vienen registrando sus últimas apuestas. Ni el programa 'No le digas a mamá que trabajo en la tele', ni el espacio de actualidad 'Qué quieres que te diga' han logrado hacerse un hueco en la tarde de la cadena. De hecho, sus pésimos resultados han terminado por hundir completamente el concurso '¡Allá tú!', presentado por Jesús Vázquez.



Según ha conocido Objetivo TV, Mediaset España ha decidido cancelar los tres espacios de cara a la nueva temporada, sin embargo, su desaparición de parrilla podría darse de manera escalonada hasta la llegada de sus sustitutos. No sería extraño que la cadena optase por programar alguna serie extranjera o reposiciones de algunos de sus espacios con el fin de abaratar costes. Desde su estreno, ninguno de los espacios citados alcanza ni por asomo la media diaria de la cadena, siendo incluso superados por la oferta de La Sexta.



UN CONCURSO DE ORATORIA

Mediaset España baraja varios formatos para la tarde. Uno de ellos estaba inicialmente planteado para la franja del access prime time. Se trata de un concurso de oratoria y debate, cuyo piloto prepara en estos momentos la productora Tinta China, filial de La Fábrica de la Tele ('Sálvame', 'Resistiré'…).



Los responsables de este nuevo formato han comenzado la búsqueda de jóvenes a partir de 18 años dispuestos a defender apasionadamente sus ideas y a enfrentarse a retos que pongan a prueba su capacidad dialéctica y de convicción.



Si no hay cambios de última hora, este concurso con tintes de 'Moros y cristianos' y 'Hablando se entiende la basca', se emitirá diariamente y en directo, con la participación de jóvenes de todo el territorio español, adscritos a diferentes ámbitos (empresarios, estudiantes universitarios, políticos...). Mediaset España se ha propuesto acercar a los espectadores los temas de rabiosa actualidad a través del debate.



La nueva apuesta de Cuatro llegará en forma de concurso, de modo que los participantes deberán poner toda la carne en el asador para ganar. Habrá que esperar para ver si el rumbo de los debates o del programa no toma el rumbo de las tertulias de 'Sálvame diario'. No hay que olvidar que detrás de la productora Tinta China, están los máximos responsables del programa de Jorge Javier Vázquez. Una fórmula explotada con éxito en Telecinco, pero que en Cuatro podría encontrarse con muchos objetores.



El concurso de oratoria contará con un premio pero también con un proceso de eliminación sugerente y persuasivo. El programa mostrará cada día las capacidades discursivas y de oratoria de los concursantes con el fin de hacer pasar un rato agradable a los espectadores.



La productora lleva desde principios de julio inmersa en la búsqueda de los participantes para la grabación del piloto en Barcelona. En total serán 6 los jóvenes que se enfrentarán a finales de septiembre. El concurso pondrá en práctica su ingenio y creatividad, su documentación y su capacidad de improvisación, de refutación y de persuasión. En este piloto deberán superar pruebas individuales y un debate final.



OTRO CONCURSO PARA SUSTITUIR A '¡ALLÁ TÚ!'

Mediaset España quiere probar nuevas fórmulas y formatos, sin renunciar a los concursos. El Grupo ha decidido retirar '¡Allá tú!' de sus tardes, pero colocar en su lugar otro espacio de corte similar. La marcha del concurso de cajas no supondrá la desaparición de Jesús Vázquez, ya que el gallego se mantendrá esta temporada al frente de 'Uno para ganar'. Cuatro ha renovado el formato tras los buenos resultados que el programa ha cosechado a lo largo de este verano en la noche de los lunes. Además, la cadena tiene pendiente de estreno la nueva edición de 'Pekín Express', grabada íntegramente en el continente africano.