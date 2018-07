Mayra Gómez Kemp estalla en 'Sálvame'

Mayra Gómez Kemp acudió este martes a 'Sálvame' para contar que vuelve a tener cáncer, esta vez de garganta. Pero antes de su entrada a plató, la famosa presentadora estalló y estuvo a punto de llorar de rabia después de haber tenido que esperar tres horas en una sala de espera después de que la citaran a las cuatro de la tarde.



"No tenéis corazón, ni tenéis humanidad haciéndome esperar aquí", le reprochó Mayra a Jorge Javier Vázquez. "No tenéis vergüenza, soy una mujer enferma, no una diva, yo soy la primera que me divierto mucho con 'Sálvame', pero no tenéis derecho a hacerme esto. No me lo merezco".



"NO ME HE IDO PORQUE SOY UNA PROFESIONAL... PERO NO TENÉIS CORAZÓN"

Con los ojos llorosos y notablemente indignada, la expresentadora del mítico 'Un, dos, tres... responda otra vez' criticó públicamente el trato que el programa de Telecinco le estaba dando. "Por la audiencia no todo vale, ya se lo dije a tu equipo -le recordó a Jorge Javier-. Tengo siete sesiones de radioterapia encima, una de quimioterapia, estoy muy débil y muy cansada".



Por si fuera poco, Mayra recordó que este martes era el Día de los Enamorados y también su cumpleaños. "Os pedí, por el amor de Dios, que me ajustarais el tiempo para entrar y poderme ir. ¿Qué habéis hecho? Ignorarlo. No me he quitado el micrófono y no me he ido porque soy una profesional. Pero es lo que os merecéis. No tenéis corazón".



"TENGO GANAS DE LLORAR Y ESTOY AQUÍ HACIENDO EL INDIO"

"Estar aquí para mí es un esfuerzo. Tengo ganas de llorar, es mi cumpleaños y en vez de estar en casa con mi marido estoy aquí haciendo el indio", afirmó la presentadora.



Mayra Gómez Kemp quiso aclarar que había puesto unas condiciones para acudir al programa; unas condiciones que la dirección de 'Sálvame' se saltó sin miramiento alguno. "Es que no todo vale, de verdad, un poquito de respeto al ser humano", rogó la presentadora. "Y yo sé lo que hablé porque loca no estoy, el cáncer lo tengo en la boca, no en la cabeza. Lo pedí por favor. Voy bajo unas condiciones y sino prefiero no ir. Y me juraron y perjuraron que eso iba a ser así”, en referencia a que no la iban a hacer esperar.



"HAY LÍNEAS ROZAS QUE NO DEBEN CRUZARSE"

Jorge Javier Vázquez escuchó pasmado las críticas de Mayra Gómez Kemp. Unas críticas más que justificadas y por las cuales el presentador no tuvo más remedio que disculparse una y otra vez. "Mayra, de verdad, te pido mil disculpas. Probablemente hayamos cometido el error de citarte demasiado pronto". La presentadora acudió a Telecinco a las cuatro de la tarde y entró a plató a las siete, después de haber advertido que se iba.



"Voy a entrar [a plató] porque hay unos compañeros a los que quiero ver. Me joroba quedar como una caprichosa porque no lo soy", se excusó la presentadora. "Yo pretendo que ustedes aprendan que hay ciertas líneas rojas que no se deben cruzar". Eso fue lo primero que les dijo Mayra al equipo de 'Sálvame' nada más sentarse en el plató.