Más ciudades y más proyecciones en la nueva edición del Festival de Series

'The Honourable Woman' (BBC Two), 'Arrow' (The CW), 'The Walking Dead' (AMC), 'Cómo defender a un asesino' ('How to Get Away with Murder'), 'Manhattan Love Story', la quinta temporada de 'The Good Wife' (Fox Life) entre los preestrenos y estrenos que se podrán disfrutar en pantalla grande en esta nueva edición del Festival de Series de Canal+.



Los niños serán de nuevo protagonistas en las matinales presentes en las tres ciudades. Proyecciones, talleres infantiles y mucha diversión recibirán a los más pequeños. La Princesa Sofía (Disney Junior), Star Wars Rebels, la película (Disney XD), Breadwinners (Nickelodeon) y Doozers (Canal Panda) serán algunos de los títulos más destacados.



'Ilustres Ignorantes' se grabará por primera vez en la ciudad condal, y la proyección en pantalla grande en Málaga del esperadísimo desenlace de 'Boardwalk Empire' (la producción de Martin Scorsese que tras cinco temporadas llega a su fin), supondrá un viaje en el tiempo para los asistentes gracias a la ambientación en directo con el pasacalles de la banda de jazz The Farataos.



En paralelo a las proyecciones, la música country homenajeará en directo a 'Nashville' con Manolo Fernández (Radio 3) como maestro de ceremonias; María Pujalte acompañará al preestreno de 'The Mysteries of Laura' y participará en el coloquio sobre las adaptaciones de nuestras series en el extranjero; los 'youtubers' Loulogio y Wishmichu presentarán la nueva temporada de 'South Park'; una nueva edición del concurso 'El Rey de las series' volverá a poner a prueba los conocimientos de los homoseries más evolucionados y las carcajadas estarán aseguradas en la presentación de 'El fin de la comedia' con Ignatius Farray, Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Raúl Navarro.



Además, los expertos en mundos seriéfilos #Birraseries volverán a reunirse en el festival un año más para debatir nuevas temáticas. El Trono de Hierro de CANAL+ reinará también en Málaga junto con la entrega de premios del concurso "Crossover. La serie".