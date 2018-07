Gracias al reality con su mujer Olvido Gara (Alaska), hemos podido conocer un poco más al polifacético Mario Vaquerizo, manager, discjokey, cantante... A partir de septiembre será Pablo Motos quien nos descubra su lado comentarista en El Hormiguero 3.0. Mario (Marito para sus amigos) colaborará todas las semanas en el programa que Antena 3 estrenará el próximo mes de septiembre.



Junto a Santiago Segura, Mario Vaquerizo son los fichajes estelares para la nueva etapa de El Hormiguero en Antena 3. Vaquerizo acompañará a Pablo Motos, del que dice que "me conocía como manager, pero tras verme en el reality me llamó para trabajar con él". A Vaquerizo le encanta la televisión, por lo que "no dudé en decirle que sí".



Mario será él mismo en el programa de Antena 3: "me dedicaré a comentar cosas con Pablo, pero seré yo mismo y no todos los días".



Después del éxito cosechado con el reality de la MTV, el esposo de Alaska dice que se ha convertido en "una revelación mediática". Pero ¿cómo han conseguido encandilar a tanta gente? "No tenemos ningún secreto pero no tenemos prejuicios, no somos dogmáticos, ni sectarios, quizá por eso podemos participar en cosas que aparentemente parecen estar reñidas".



Además de su colaboración con El Hormiguero a partir de septiembre, tiene prevista una segunda temporada del reality 'Alaska y Mario', aunque como él dice "estamos en ello, pero las cosas de palacio van despacio". A Vaquerizo lo podremos ver también en 'MTV Madrid Beach' pinchando música junto a otros más artistas.



Dice que no lleva con él "ningún lastre" y que se "olvidó de los prejuicios". Está feliz por la etapa que está atravesando junto a Alaska, que se convirtió en su esposa en el reality " nos casamos en Las Vegas, lo que empezó siendo un trámite burocrático acabó siendo el día más feliz de mi vida".