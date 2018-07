MarcaTV (0,8%) dobla su audiencia en nueve meses

Marca TV comenzó sus emisiones el 28 de agosto de 2010 y desde entonces no ha dejado de crecer. La cadena arrancó con un share del 0,37% y cerró el pasado mes de mayo con un 0,81%, lo que supone una subida de más de 4 décimas. Aunque el crecimiento es pequeño, la tendencia que presenta MarcaTV es totalmente ascendente, de hecho acumula nueve meses de crecida consecutiva.



La oferta deportiva del canal empieza a dar sus frutos, aunque para muchos la inversión realizada no se vea plasmada en estos registros de audiencia. De cualquier modo, la cadena ha cosechado importantes éxitos con las últimas retransmisiones de tenis, Fórmula 1, boxeo y fútbol sala.



El pasado domingo (19 de junio), por ejemplo, Marca TV alcanzó un gran 1,3%, el segundo más alto en este día de la semana desde el pasado mes de septiembre. La emisión más vista del fin de semana correspondió al cuarto partido de la final de la Liga Marca de Fútbol Sala, Caja Segovia-FC Barcelona, que congregó a 344.000 espectadores (3,3%). El encuentro se convirtió en el más visto del campeonato en toda la temporada.



El partido previo, el tercero de la final, retransmitido el viernes 17, fue el segundo más visto en la temporada, con una audiencia media de 188.000 espectadores y un share de 1,8%.



DESTACA EN LA MAÑANA, TARDE Y MADRUGADA

MarcaTV obtiene sus mejores registros de audiencia en el late night (00:00-02:30), se trata sin duda de la franja que mayor subida ha experimentado en los últimos meses. En septiembre de 2010 sumó un 0,4%, mientras que el pasado mes de mayo no bajó del 1,2%, llegando a alcanzar un share del 1,3% durante el mes de abril. Esta tendencia se ve reflejada en el total que la cadena presenta por franjas desde el comienzo de sus emisiones. Tras el 0,9% que la cadena promedia en la madrugada, le siguen el 0,7% de la tarde (17:00-20:30) y también de la mañana (07:00-14:00).



El perfil del espectador de Marca TV es mayoritariamente masculino. Son los hombres entre 13 y 44 años los que conforman su público más afín. Los mejores días para la cadena, en lo que a cuota de pantalla se refiere, son los sábados y los domingos.



EL TENIS LE OTORGA EL SHARE SEMANAL MÁS ALTO

Del 30 de abril y hasta el 8 de mayo Marca TV realizó un grandísimo despliegue con el fin de convertirse en la televisión del tenis. La cadena dedicó más de 90 horas de su programación a la cobertura del Mutua Madrid Open. Los espectadores tuvieron ocasión de disfrutar con la retransmisión de todos los encuentros, así como de una información totalmente detallada de todo lo que aconteció en la Caja Mágica.



Todo este despliegue y esfuerzo tuvo al final su recompensa. La cadena obtuvo en mayo el share semanal más alto de su historia: del 2 al 8 de mayo la cuota de pantalla se situó en el 1,1%.



La audiencia media del Mutua Madrid Open superó los 100.000 seguidores. De las cinco emisiones más vistas en mayo, las tres primeras correspondieron a partidos de este torneo. El sábado 7 de mayo la segunda semifinal masculina, disputada por Nadal y Federer reportó a la cadena una audiencia media de 347.000 espectadores y un share de 2,7%.



No obstante, la emisión más vista del canal no corresponde a ningún evento deportivo, sino al programa 'Futboleros' (22:30 horas). El espacio, conducido por Patxi Alonso, registró el 27 de abril una audiencia media de 549.000 telespectadores, con una cuota de pantalla del 3,8%. El programa de MarcaTV logró superar el medio millón de personas durante su hora y media de emisión.