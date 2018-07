'La Mañana' y '+Gente' irán a la huelga

La dirección de RTVE ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para fijar los servicios mínimos para la huelga general del próximo 29 de marzo en un 15% de su plantilla en la Comunidad de Madrid e informar de la programación grabada previamente que sustituya a la normal.



El acuerdo, que recoge en lo esencial la orden ministerial dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la última huelga general, el pasado 29 de septiembre de 2010, señala además que los informativos comenzarán a su hora habitual, aunque podrán finalizar antes, ya que su duración estará condicionada "al tiempo estrictamente necesario para la protección del derecho a la información" consagrado en la Constitución.



En este sentido, el acuerdo precisa que los informativos de TVE, RNE y sus medios interactivos se limitarán a "la inclusión de noticias o informaciones que sean de actualidad y tengan la inmediatez necesaria para garantizar el cumplimiento del derecho a la información de la comunidad".



En la Comunidad de Madrid, los servicios mínimos no podrán superar el 15% de la totalidad de la plantilla, mientras que en los centros territoriales de TVE y RNE, que tienen una plantillas mucho más pequeñas, se designará un personal mínimo que garantice el servicio esencial "atendiendo a la estructura de cada centro".



No se establecerán servicios mínimos en el centro de territorial de Sant Cugat (Barcelona), en donde se producen programas como 'Saber y Ganar' o 'Babel en TVE', en cuanto a la programación no informativa se refiere, ni tampoco en Radio 3 y en Radio Clásica.



Por otro lado, durante toda la jornada de huelga, se parará la cobertura de gran parte de sus ofertas, como son los casos de 'La Mañana' de La 1, presentada por Mariló Montero, o el espacio de las tardes del canal principal, '+ Gente'.



TVE emitirá en aquellos programas 'enlatados' que sustituyan a la programación normal un letrero que permanezca en pantalla un minuto cada media hora -o al inicio y al final de los programas grabado de más de 30 minutos- en los que se informe al espectador de que la programación alternativa se debe a la huelga general.