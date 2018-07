LaSexta ficha a Nuria Roca para presentar un renovado 'Millonario'

En septiembre se hizo oficial la no renovación del contrato de Nuria Roca con Mediaset España, por una “decisión de mutuo acuerdo”, tal y como comunicó el Grupo. También alegó que fue en vistas a que con la crisis “no existe visibilidad suficiente del número de proyectos en los que podríamos colaborar juntos”.

Entonces, Nuria Roca dejó de ser imagen de Divinity, donde presentó especiales sobre la boda de los Duques de Cambridge y de los príncipes de Mónaco. Antes estuvo en Cuatro con programas como 'Perdidos en la tribu' o 'Tu vista favorita'. De hecho, Roca iba a presentar el programa de coaching de Cuatro, 'Academia de Sexo'.



Tras su paso por todas las cadenas, ahora Nuria Roca llega a laSexta para ponerse al frente de la adaptación del formato de éxito Who Wants To Be a Millionaire? En el que seis concursantes volverán a enfrentarse a 15 preguntas para convertirse en millonarios, con la producción de Mediapro y Four Luck Banana.