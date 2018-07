Juan Ramón Lucas: "Ahora mismo el futuro va más por la televisión"

El periodista Juan Ramón Lucas ha concedido una extensa entrevista al magacín digital 'Jot Down' en la que no solamente ha hablado de su futuro profesional, sino en la que también, además de otros temas, ha abordado su marcha de Radio Televisión Española.



Precisamente, Juan Ramón Lucas ha contado que desconoce los criterios de la corporación pública para dejar de contar con sus servicios. "Lo he preguntado, pero no he recibido una respuesta más allá de una generalidad como que se pretendía modificar los criterios y lo que yo estaba haciendo no entraba en esa nueva idea de radio pública".



Y es que el ex presentador y director de 'En días como hoy' ha defendido que este programa funcionaba bien desde el punto de vista de la audiencia. "En términos absolutos, en los cinco años pasamos de 600.000 a 1.400.000 oyentes y en términos anuales íbamos a un incremento del 25% cada año", ha argumentado.



Además, gracias a este magacín de actualidad, Juan Ramón Lucas, que quiere seguir en el medio radiofónico en su nueva etapa profesinal, ha encontrado en la radio a "la novia que un día perdí y que no sabía que la quería tanto hasta que volví a encontrármela. Ahora ya lo sé".



Sin embargo, el conocido periodista, también con una gran trayectoria en la pequeña pantalla, ha continuado explicando a la citada publicación que "ahora mismo el futuro va más por la tele por proyectos que todavía no puedo desvelar".



Juan Ramón Lucas ha conducido programas como 'De buena mañana' o 'En noches como ésta', además de Informativos Telecinco, y cuenta también en su carrera con la presentación del reality show 'Confianza ciega', espacio que separó a tres parejas en dos casas diferentes.



"No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi oficio, ni siquiera de las cosas más infames" porque "todo me ha servido para, al final, tener un zurrón lleno de cosas buenas y malas de las que aprendo", ha argumentado tras ser preguntado por este último programa.



En todo caso, Juan Ramón, que también presentó 'Estudio de actores', sobre aspirantes a intérpretes, ha negado que todos los reality shows sean telebasura por definición. "Depende de lo que cuenten y del producto que te vendan", ha afirmado al tiempo que ha explicado que "hay productos televisivos de formato reality que hasta pueden ser enriquecedores".



Por último, a Lucas también le interesa "mucho" el periodismo de investigación, en lo que "los sajones nos dan cien mil vueltas". "El periodismo está pasando una etapa de crisis que se traduce en falta de medios, y eso lleva a cierta relajación en lo que es más caro del periodismo, que es la investigación, la búsqueda", ha concluido.