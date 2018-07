José Luis Moreno tendrá su propio canal de televisión nacional

El productor José Luis Moreno anunció este miércoles que dentro de un par de meses tendrá un canal propio, fruto de un acuerdo con otros dos grupos de comunicación. Moreno ha indicado que será de carácter nacional y "de entretenimiento con letras mayúsculas", además de destacar que dará especial cabida a "programas de enseñar a vivir, eso es lo que la gente está deseando escuchar y conseguirlo".



Moreno ha realizado este anuncio en la rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia para presentar la programación del Teatre El Musical de esta ciudad, que gestionará Crystal Forest, una de sus firmas.



Moreno se ha pronunciado de este modo preguntado por si entre sus proyectos como productor hay otras opciones como la de llegar a Canal 9 y ofrecer programas en este canal autonómico. Ha indicado que no y ha avanzado "como primicia" este proyecto nacional, aún saltándose --ha dicho-- la "confidencialidad" de los documentos que existen hasta el momento.



"No, Canal 9 no; y voy a decir una cosa que es primicia" que lo explica. Así, ha apuntado que aunque "hay unos documentos firmados" que le obligan a una "confidencialidad" se la salta "en este caso a la torera" para avanzar que "muy probablemente, en los próximos dos meses tendremos, con dos grupos de la comunicación mundial, nuestro canal de televisión nacional", ha argumentado.