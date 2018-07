José Antonio Sánchez ya es presidente de RTVE

José Antonio Sánchez, candidato propuesto por el PP, ha sido elegido por mayoría absoluta en segunda vuelta cmo presidente de la Corporación RTVE después de que el pasado jueves la Cámara baja rechazara su candidatura al no alcanzar entonces los dos tercios exigidos por la ley para ser elegido.



En la votación de hoy, realizada de manera individual mediante papeleta, han participado 305 diputados, de los cuales 182 han apoyado a Sánchez y 122 han votado en blanco, a lo que se ha sumado una papeleta nula.



José Antonio Sánchez, hasta ahora director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), tomará mañana posesión de su nuevo cargo en un acto que tendrá lugar a las 11:00 horas en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, que presidirá Jesús Posada.



Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, que presidirá Jesús Posada. Posteriormente, el Consejo de Administración de RTVE se reunirá para ratificar el nombramiento de Sánchez como presidente de la corporación, un cargo que ocupará un mes después de que Leopoldo González-Echenique presentara su dimisión.



Antes de ser elegido para este nuevo puesto, el Congreso votó la semana pasada su incorporación como miembro del Consejo de Administración, que, al igual que esta última elección, se logró en segunda vuelta con la mayoría absoluta del PP.



Muy criticado por la oposición, Sánchez aseguró cuando compareció ante la Comisión de Nombramientos que su proyecto para RTVE "es un modelo donde se habla de pluralidad y objetividad" y rechazó todas las acusaciones de manipulación que denunciaron los grupos de su anterior etapa como director general del ente, entre 2002 y 2004.



Para los portavoces parlamentarios, esta elección supone una "vuelta al pasado" con la que el Gobierno busca "más control político" de los medios públicos, que responde a "urgencias electorales", y con la que quiere "liquidar" RTVE tras la experiencia del ERE que Sánchez ha ejecutado en Telemadrid.



Extremos rechazados por el grupo popular, que ha insistido en la "solvencia incuestionable" de Sánchez para asumir la responsabilidad de presidir RTVE, así como en la "agilidad" con la que se ha resuelto lo que podría haber sido "un problema para la paralización" de la corporación. Pero Sánchez no ha sido el único candidato que se ha sometido a votación en el Congreso estos días, ya que UPyD, después de no alcanzar un "candidato de consenso", propuso al periodista Francisco Javier Montemayor, para quien "hacer una buena radiotelevisión" empieza por el proceso de elección de su cúpula directiva.



Obtuvo el visto bueno de la Comisión de Nombramientos, si bien en la primera votación para formar parte del Consejo de Administración de RTVE, su candidatura sólo logró 5 votos a favor. De esta forma, José Antonio Sánchez se convierte en el cuarto presidente de RTVE desde que dejó de ser ente público y se convirtió en corporación el 1 de enero de 2007, y después de que hayan ocupado ese puesto Luis Fernández, Alberto Oliart, y Leopoldo González-Echenique.



Tras la dimisión de este último el pasado 25 de septiembre, José Manuel Peñalosa ha ocupado la presidencia en funciones de la corporación pública, como miembro del Consejo de Administración de RTVE. Se da la circunstancia de que los tres presidentes de la corporación RTVE, Fernández, Oliart y González-Echenique, han dimitido antes de terminar su mandato. Además de la renovación del presidente de la corporación RTVE, cuatro de sus ocho consejeros están pendientes de relevo desde diciembre de 2012.